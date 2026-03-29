Αναταραχή άνευ προηγουμένου για τα πυρηνικά – Το νέο δόγμα και η παγκόσμια «σκακιέρα» κινδύνου

Η προθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί σε αντιπάλους ενώ αναστατώνει συμμάχους, απειλεί να ωθήσει τον κόσμο σε μία νέα πυρηνική εποχή, με τις κυβερνήσεις να συζητούν αν πρέπει κι αυτές να αποκτήσουν τη βόμβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την επιστροφή στις δοκιμές ατομικών βομβών, ενώ η Κίνα και η Ρωσία αναβαθμίζουν τα δικά οπλοστάσια και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποιεί ότι περισσότερα πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες δεν θα κάνουν τον κόσμο ασφαλέστερο, όπως τονίζεται σε ανάλυση του Bloomberg.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το σύστημα ελέγχου όπλων μπορεί σύντομα να καταρρεύσει, με την πιθανότητα αλυσιδωτής διάδοσης και πως όσο περισσότερα κράτη αποκτούν τη βόμβα, τόσο δυσκολότερο είναι για τις μεγάλες δυνάμεις να ελέγξουν τη χρήση της, αλλά και τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος.

Από τον Βόρειο Ατλαντικό έως τον Δυτικό Ειρηνικό, οι κυβερνήσεις συζητούν πλέον πιο ανοιχτά από ποτέ αν κι αυτές πρέπει να αποκτήσουν τη βόμβα.

Η Γερμανία και η Πολωνία, που εδώ και καιρό ήταν ικανοποιημένες να παραμείνουν υπό την πυρηνική «ομπρέλα» των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις σκέψεις του Τραμπ για την κατάληψη της Γροιλανδίας, υποδέχθηκαν τις γαλλικές προτάσεις για την επέκταση του δικού τους στρατηγικού αποτρεπτικού μέσου στην ήπειρο.

Η Κίνα και η Ρωσία, μόνιμα μέλη του αποκλειστικού κλαμπ των πυρηνικών κρατών, έχουν εκφράσει ανησυχία για τον κίνδυνο διάδοσης όπλων στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ενώ αναβαθμίζουν τα δικά τους οπλοστάσια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μόνη χώρα που χρησιμοποίησε πυρηνικό όπλο εναντίον πολιτικού πληθυσμού, εξετάζουν την επιστροφή στις δοκιμές ατομικών βομβών για να συμμορφωθούν με εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ έπειτα από διάλειμμα άνω των τριών δεκαετιών.

Την εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε τελεσίγραφο προς την ηγεσία του Ιράν να παραδώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, η κυβέρνηση κυκλοφορούσε μία έκθεση που έδινε στον περιφερειακό αντίπαλο, τη Σαουδική Αραβία, πιθανή πρόσβαση σε τεχνολογία εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας ουρανίου.

Διπλωμάτης ευρωπαϊκού κράτους τόνισε ότι η ανάγκη της ηπείρου να αναπτύξει τις δικές της πυρηνικές δυνατότητες ήταν ενεργή συζήτηση στα καθεστώτα της.

Τον Ιανουάριο, το Bulletin of the Atomic Scientists προχώρησε το «Ρολόι της Αποκάλυψης» στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, το πιο κοντινό στην καταστροφή που υπήρξε ποτέ. Ανέφεραν, μεταξύ άλλων, τις επιθέσεις του Τραμπ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και τις προσπάθειες να χτίσει την αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome, καθώς και την λήξη της τελευταίας συνθήκης ελέγχου όπλων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.

«Η πιθανή απόκτηση τέτοιων όπλων μαζικής καταστροφής συζητείται ανοιχτά, ακόμη και σε χώρες που έχουν υποσχεθεί ότι δεν θα τα αποκτήσουν ποτέ», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. «Αλλά περισσότερα πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες δεν θα κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή. Αντιθέτως, είναι σημαντικότερο από ποτέ να τηρηθούν οι κανόνες μη διάδοσης που έχουν υπηρετήσει τον κόσμο τόσο καλά τα τελευταία μισό αιώνα», προσέθεσε.

Ενώ μόνο εννέα κράτη θεωρούνται επί του παρόντος πυρηνικά οπλισμένα, περισσότερα από 20 άλλα διαθέτουν ενεργειακά προγράμματα, βιομηχανικές βάσεις και μηχανική τεχνογνωσία που θα τους επέτρεπαν να ξεκινήσουν την πορεία προς τη βόμβα. Αρκούν μόλις 25 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου ή 8 κιλά πλουτωνίου για να κατασκευαστεί όπλο ικανό να καταστρέψει μία μικρή πόλη.

Η κούρσα «πυροδοτείται» από την πίστη ότι η αποφυγή των πυρηνικών όπλων αφήνει τα κράτη εκτεθειμένα, με τη Λιβύη, την Ουκρανία και τώρα το Ιράν να υπογραμμίζουν τις συνέπειες. Ενώ η κατοχή ενός πυρηνικού οπλοστασίου δεν αποτελεί εγγύηση απέναντι σε επίθεση, αυξάνει το ρίσκο.

Πέρυσι, η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν αεροπορικές επιθέσεις στην τελευταία ένταση μεταξύ των δύο γειτόνων, που και οι δύο απέκτησαν πυρηνικά όπλα τη δεκαετία του 1990.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το σύστημα ελέγχου όπλων που χτίστηκε προσεκτικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μπορεί σύντομα να καταρρεύσει. Αυτό το σύστημα δημιουργήθηκε μετά την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης να αντιμετωπίσουν την πυρηνική εξόντωση και να αποφασίσουν να κάνουν ένα βήμα πίσω.

Το 1987, ο Ρόναλντ Ρίγκαν και ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, υπέγραψαν συνθήκη για την εξάλειψη των βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς που είχαν στόχο στην ευρωπαϊκή μεθόριο.

Μερικά χρόνια αργότερα, συμφώνησαν σε σημαντικές μειώσεις των αποθεμάτων όπλων τους, που αργότερα έγιναν η συνθήκη New START.

Οι δύο αυτές συμφωνίες έληξαν χωρίς αντικατάσταση, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας επιδεινώθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούσαν για την ικανότητα της Κίνας να επεκτείνει το οπλοστάσιό της εκτός των διμερών συμφωνιών.

Τώρα, καθώς οι συμβατικοί πύραυλοι πλήττουν τακτικά πόλεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι υπόλοιπες συνθήκες που στηρίζουν τον παγκόσμιο έλεγχο όπλων αντιμετωπίζουν αβέβαιο μέλλον.

Οι συνεδριάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την ανασκόπηση της 56άχρονης Συνθήκης για τη Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων τον επόμενο μήνα αναμένεται να αποκαλύψουν την αυξανόμενη αντίσταση από τα πυρηνικά κράτη στις περιοριστικές της διατάξεις.

Η Συνθήκη για την Ολική Απαγόρευση Δοκιμών Πυρηνικών Όπλων κινδυνεύει επίσης λόγω των απειλών του Τραμπ για επανέναρξη εκρήξεων και των ισχυρισμών των Ηνωμένων ΠΟλιτειών ότι η Κίνα πραγματοποίησε μυστικά δική της δοκιμή.

Το χειρότερο σενάριο είναι η λεγόμενη αλυσιδωτή διάδοση. «Αν η Νότια Κορέα προχωρήσει, η Ιαπωνία θα ακολουθήσει. Μετά η Ταϊβάν. Τότε, η Κίνα θα πανικοβληθεί και θα έχει χρονόμετρο για την εισβολή στην Ταϊβάν. Η πιθανότητα αλυσιδωτής διάδοσης στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία καθιστά αυτές τις δύο περιοχές πολύ πιο επικίνδυνες», τόνισε ο Γουίλιαμ Άλμπερκ, ανώτερος συνεργάτης στο Pacific Forum.

Ο Τραμπ ήταν ανάμεσα στους ηγέτες που προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης αυξάνεται. Στην προεκλογική εκστρατεία του Οκτωβρίου του 2024, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «πολύ κοντά» στον τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο και υποσχέθηκε να τον αποτρέψει.

Όμως, η απόφαση Ηνωμένων Πολιτειών – Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν για να εξαλείψουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, δείχνει πόσο «εύθραυστη» είναι η κατάσταση. Τον Ιούνιο, οι παρατηρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) επιβεβαίωσαν ότι το Ιράν κατείχε πάνω από 440 κιλά ουρανίου σχεδόν έτοιμου για βόμβα, θεωρητικά αρκετού για να κατασκευάσει γρήγορα περίπου μια ντουζίνα συσκευές.

Ενώ η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) επιτρέπει στα κράτη – μέλη να εμπλουτίζουν ουράνιο, με χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και οι Κάτω Χώρες να συμμετέχουν στην παραγωγή καυσίμου, πολλοί στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκαν ανεκτό το απόθεμα του Ιράν. Η απόκτηση αυτού θα μπορούσε να απαιτήσει αποστολή χερσαίων δυνάμεων σε μία χώρα με πάνω από 90 εκατ. κατοίκους.

Όμως, η σκληρή γραμμή κατά του Ιράν αντιπαραβάλλεται με την προσέγγιση της Ουάσινγκτον προς τον περιφερειακό σύμμαχο, τη Σαουδική Αραβία. Το βασίλειο είχε εδώ και καιρό απειλήσει να επιδιώξει τη βόμβα αν το Ιράν αποκτούσε μία.

Ο Λευκός Οίκος έστειλε πρόσφατα στο Κογκρέσο μία τρισέλιδη έκθεση που επιχειρηματολογεί υπέρ της κοινοποίησης ευαίσθητης πυρηνικής τεχνολογίας με το Ριάντ, συμπεριλαμβανομένης πιθανής συνεργασίας στον εμπλουτισμό ουρανίου και την επαναεπεξεργασία πλουτωνίου.

Το έγγραφο αναφέρει ότι μια τέτοια συμφωνία θα προωθούσε τα συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα έδινε στην Ουάσιγκτον μεγαλύτερη εποπτεία του προγράμματος του βασιλείου.

«Η Σαουδική Αραβία είναι σημαντικός εταίρος στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Η συμφωνία του Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία είναι μία «συμφωνία κινδύνου για την ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας που επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο χωρών για μη διάδοση και θέτει τα θεμέλια για μία συνεργασία τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Τραμπ συχνά προειδοποιούσε για τους κινδύνους των πυρηνικών όπλων και τον Φεβρουάριο του 2025, πρότεινε τη μείωση των αποθεμάτων και την έναρξη διαπραγματεύσεων με Ρωσία και Κίνα για αφοπλισμό. Ωστόσο, οι ενέργειες στο Ιράν τα έκαναν να φαίνονται πολυτιμότερα.

