Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

Ο Εγιάλ Ζαμίρ και ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ σε συνάντηση τον Ιανουάριο του 2026.

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος έχει υπό τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συναντήθηκε σήμερα στο Ισραήλ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους Ισραηλινούς στρατηγούς, όπως ανέφεραν πηγές του τομέα ασφαλείας στο CNN.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνάντηση επικεντρώθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν και στις προσπάθειες για την παύση της παραγωγής όπλων από το Ιράν. Στο παρελθόν αντίστοιχες επισκέψεις του ναύαρχου Κούπερ στο Ισραήλ έγιναν προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες τους οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης Αμερικανικός στρατός

Την είδηση της συνάντησης επικαλούμενα δικές τους πηγές μεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ.

Η συνάντηση έρχεται σε μία χρονική στιγμή που πληθαίνουν τα σενάρια ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν στον πόλεμο τους χιλιάδες πεζοναύτες που έχουν φτάσει στην περιοχή. Ήδη το Ιράν κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι ετοιμάζει χερσαία επίθεση εναντίον του και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση.

