Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους Ισραηλινούς στρατηγούς καθώς πληθαίνουν τα σενάρια ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν χερσαία επίθεση κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Εγιάλ Ζαμίρ και ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ σε συνάντηση τον Ιανουάριο του 2026. 

IDF
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος έχει υπό τη διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συναντήθηκε σήμερα στο Ισραήλ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους Ισραηλινούς στρατηγούς, όπως ανέφεραν πηγές του τομέα ασφαλείας στο CNN.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνάντηση επικεντρώθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν και στις προσπάθειες για την παύση της παραγωγής όπλων από το Ιράν. Στο παρελθόν αντίστοιχες επισκέψεις του ναύαρχου Κούπερ στο Ισραήλ έγιναν προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες τους οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις.

Αμερικανοί πεζοναύτες ΗΠΑ

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

Αμερικανικός στρατός

Την είδηση της συνάντησης επικαλούμενα δικές τους πηγές μεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ.

Η συνάντηση έρχεται σε μία χρονική στιγμή που πληθαίνουν τα σενάρια ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν στον πόλεμο τους χιλιάδες πεζοναύτες που έχουν φτάσει στην περιοχή. Ήδη το Ιράν κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι ετοιμάζει χερσαία επίθεση εναντίον του και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Συγκρούστηκε με περιπολικό

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάποιος μετονόμασε τον Λευκό Οίκο σε... «Epstein Island» στο Google Maps

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατσαφάδος: Επιταχύνονται οι αποκαταστάσεις, σχέδιο για τον Έβρο

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τη νέα ΚΕ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

20:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νάξο: Βρέθηκαν οστά στη Μικρή Βίγλα

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 11 τραυματίες στην πυραυλική επίθεση στη Μπερ Σεβά

20:04BOMBER

Η «συνειδητή κώφωση» του πολιτικού συστήματος

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στο Ολυμπιακό Ράλλυ - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός, έκανε περίπατο με τον Πρωτέα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ - Τι προτείνουν Τουρκία, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Σχεδόν αίθριος με τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές – Σε άνοδο η θερμοκρασία

19:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική Στιγμή για την Ξιφασκία στην Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Βαθμολογούμενο Κύπελλο HEMA ​

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

18:29LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο που κοιμίζει την κόρη της Ήβης Αδάμου στην αγκαλιά της

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι - Αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη και ελλείψεις στα καύσιμα

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τα... γυρίζει ο Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο και τον Λατίνο: «Δεν είχαμε κακή πρόθεση» λέει για την απαγόρευση πρόσβασης

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Αίγιο: Νεκρός βρέθηκε 58χρονος Αμερικανός – Τι δείχνουν οι έρευνες της Αστυνομίας

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ