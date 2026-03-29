«Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ (Ishaq Dar), δήλωσε ότι κατά τις επαφές του Πακιστάν με την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, συζητήθηκαν πιθανοί τρόποι για την επίτευξη ενός άμεσου και μόνιμου τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους υπουργούς και αντιπροσώπους των τριών χωρών για το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάτ.

Ανέφερε, επίσης, πως η Κίνα στηρίζει την πρωτοβουλία του Πακιστάν να φιλοξενήσει αυτές τις συνομιλίες, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσιγκτον έχουν δείξει εμπιστοσύνη προς το Πακιστάν ως διαμεσολαβητή για τη διευκόλυνση του διαλόγου.

