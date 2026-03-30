Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

Το στενό Bab al-Mandeb συνδέει τη Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το στενό Bab al
  • Mandeb, πλάτους 18 μιλίων, αποτελεί κρίσιμη ναυτική οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ.
  • Οι Χούθι απείλησαν να κλείσουν το στενό Bab al
  • Mandeb, αυξάνοντας την ένταση και απειλώντας τη διεθνή ναυτιλία και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
  • Περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, καθιστώντας το στενό στρατηγικής σημασίας για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
  • Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή με την άφιξη του USS Tripoli και άλλων πλοίων, προετοιμάζοντας ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης.
  • Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες, οι επιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και συμμάχων συνεχίζονται, επιδεινώνοντας την περιφερειακή αστάθεια.
Snapshot powered by AI

Οι Χούθι απείλησαν να κλείσουν ένα δεύτερο σημαντικό πέρασμα πετρελαίου, καθώς νέα χαρτογράφηση αναδεικνύει την ευαλωτότητα του στενού Bab al-Mandeb, πλάτους μόλις 18 μιλίων.

Σε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί εδώ και έναν μήνα, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα στην Υεμένη εξέδωσε χθες προειδοποίηση για τη ναυτική οδό, γνωστή στην αραβική ως «Πύλη των Δακρύων».

Το στενό Bab al-Mandeb συνδέει τη Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει.

Εάν και οι δύο δρόμοι καταστούν μη προσπελάσιμοι, οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από την περιοχή, πλήττοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις αγορές ενέργειας και το κόστος ναυτιλίας παγκοσμίως.

Το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, περιλαμβάνοντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων και το 10% της πρώτης ύλης πετρελαίου.

Η 1.400 μιλίων υδάτινη οδός συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Στο νότιο άκρο, τα πλοία πρέπει να περάσουν το στενό Bab al-Mandeb, όπως δείχνει και ο χάρτης που δημοσίευσε η Daily Mail.

Από τη μία πλευρά του στενού βρίσκεται η Υεμένη και από την άλλη η Τζιμπουτί και η Ερυθραία. Το όνομα «Πύλη των Δακρύων» αναφέρεται στην επικινδυνότητα της διέλευσης.

Τα πλοία πρέπει να επιβραδύνουν κατά την είσοδο και χωρίζονται σε δύο λωρίδες γύρω από το νησί Mayyun, αμφότερες όμως εντός βεληνεκούς των πυραύλων και των drones των Χούθι.

Χθες, η οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ και δεσμεύτηκε για περαιτέρω επιθέσεις. Οι Χούθι έχουν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σανάα από το 2014 και μέχρι τώρα απέφευγαν την εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι επιθέσεις τους σε πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς δημιούργησαν χάος στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της οποίας διέρχονται δισεκατομμύρια λίρες αγαθών ετησίως.

Μεταξύ 2023 και 2025, οι Χούθι επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 εμπορικά πλοία με πυραύλους και drones, βυθίζοντας δύο και σκοτώνοντας τέσσερις ναυτικούς. Την ίδια περίοδο, οι διελεύσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκαν από 26.000 σε 12.700 πλοία.

Ο αναπληρωτής υπουργός πληροφοριών των Χούθι, Μοχάμεντ Μανσούρ, δήλωσε το Σάββατο: «Αυτή η μάχη διεξάγεται σε στάδια, και το κλείσιμο του στενού Bab al-Mandeb είναι μία από τις επιλογές μας».

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι «περιμένει» μια χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ, μετά την άφιξη χιλιάδων ναυτών και πεζοναυτών στην περιοχή με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, ισχυρίστηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει μυστική επίθεση, παρά τις δημόσιες δηλώσεις για διαπραγματεύσεις.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές προετοιμάζονται για μια «σημαντική κλιμάκωση», χωρίς όμως να φαίνεται πιθανό ένα πλήρες εισβολικό σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Washington Post. Οι ειδικές δυνάμεις θα συνοδεύονται από πεζικό, ενώ παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ έχει εγκρίνει ή θα εγκρίνει τα σχέδια του Πενταγώνου.

Η άφιξη του USS Tripoli την Παρασκευή έφερε επιπλέον 3.500 ναυτικούς και πεζοναύτες, μαζί με αεροσκάφη μεταφοράς και επίθεσης και μέσα αμφίβιων επιχειρήσεων. Το USS Boxer και άλλα πλοία από τη Σαν Ντιέγκο έχουν επίσης κατευθυνθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, κορυφαίοι διπλωμάτες από σημαντικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο Πακιστάν για συνομιλίες τερματισμού της σύγκρουσης, αλλά λίγα δείχνουν πρόοδο, καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζουν επιθέσεις στο Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones.

Μεγάλες υποδομές υπέστησαν ζημιές, όπως η Emirates Global Aluminium στο Άμπου Ντάμπι, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου συμμετείχαν στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif και ο Ιρανός πρόεδρος Masoud Pezeshkian συζήτησαν εκτενώς για την περιφερειακή ένταση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέλος στη δράση 48χρονου που «ξάφρισε» τρεις γυναίκες σε τρεις ημέρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο CUPRA Tavascan: Ξεχωρίζει σε στυλ και τεχνολογία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ» - Τι είπε για το Πόθεν Έσχες

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: O στρατός του Ιράν - Tα δυνατά σημεία και τα πλήγματα που έχει δεχθεί από ΗΠΑ - Ισραήλ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Ποια μορφή άσκησης οδηγεί στον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκηνές που θυμίζουν την Κόλαση – Ο ουρανός έγινε κόκκινος

08:49LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Οι στιγμές που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις αντισυμβατικές επιλογές της

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το βαρέλι - Φοβοι ότι θα «κλείσει» και το Στενό Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

08:25WHAT THE FACT

Γιατί ο Κρόνος φαίνεται να αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του; Το Webb λύνει ένα μυστήριο ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ξεκίνησε η «βουβή» εβδομάδα – Γιατί την αποκαλούν έτσι;

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Tραμπ: «Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και να πάρουμε το πετρέλαιο» - Στα 116 δολάρια το βαρέλι -Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

07:02ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η αιχμή Μητσοτάκη για Τέμπη, το όνομα του κόμματος Τσίπρα, οι φήμες για πρόταση δυσπιστίας, το μήνυμα Πιτσιλή, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, τα λειτουργικά έξοδα του ΔΑΑ και η Metlen

06:52LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Το παράκανε με το photoshop και οι φανς της το πρόσεξαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ