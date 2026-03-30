Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

Οι Χούθι απείλησαν να κλείσουν ένα δεύτερο σημαντικό πέρασμα πετρελαίου, καθώς νέα χαρτογράφηση αναδεικνύει την ευαλωτότητα του στενού Bab al-Mandeb, πλάτους μόλις 18 μιλίων.

Σε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί εδώ και έναν μήνα, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα στην Υεμένη εξέδωσε χθες προειδοποίηση για τη ναυτική οδό, γνωστή στην αραβική ως «Πύλη των Δακρύων».

Το στενό Bab al-Mandeb συνδέει τη Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει.

Εάν και οι δύο δρόμοι καταστούν μη προσπελάσιμοι, οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από την περιοχή, πλήττοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις αγορές ενέργειας και το κόστος ναυτιλίας παγκοσμίως.

Το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, περιλαμβάνοντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων και το 10% της πρώτης ύλης πετρελαίου.

Η 1.400 μιλίων υδάτινη οδός συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Στο νότιο άκρο, τα πλοία πρέπει να περάσουν το στενό Bab al-Mandeb, όπως δείχνει και ο χάρτης που δημοσίευσε η Daily Mail.

Από τη μία πλευρά του στενού βρίσκεται η Υεμένη και από την άλλη η Τζιμπουτί και η Ερυθραία. Το όνομα «Πύλη των Δακρύων» αναφέρεται στην επικινδυνότητα της διέλευσης.

Τα πλοία πρέπει να επιβραδύνουν κατά την είσοδο και χωρίζονται σε δύο λωρίδες γύρω από το νησί Mayyun, αμφότερες όμως εντός βεληνεκούς των πυραύλων και των drones των Χούθι.

Χθες, η οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ και δεσμεύτηκε για περαιτέρω επιθέσεις. Οι Χούθι έχουν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σανάα από το 2014 και μέχρι τώρα απέφευγαν την εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Οι επιθέσεις τους σε πλοία κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς δημιούργησαν χάος στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της οποίας διέρχονται δισεκατομμύρια λίρες αγαθών ετησίως.

Μεταξύ 2023 και 2025, οι Χούθι επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 εμπορικά πλοία με πυραύλους και drones, βυθίζοντας δύο και σκοτώνοντας τέσσερις ναυτικούς. Την ίδια περίοδο, οι διελεύσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκαν από 26.000 σε 12.700 πλοία.

Ο αναπληρωτής υπουργός πληροφοριών των Χούθι, Μοχάμεντ Μανσούρ, δήλωσε το Σάββατο: «Αυτή η μάχη διεξάγεται σε στάδια, και το κλείσιμο του στενού Bab al-Mandeb είναι μία από τις επιλογές μας».

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι «περιμένει» μια χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ, μετά την άφιξη χιλιάδων ναυτών και πεζοναυτών στην περιοχή με το πολεμικό πλοίο USS Tripoli. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, ισχυρίστηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει μυστική επίθεση, παρά τις δημόσιες δηλώσεις για διαπραγματεύσεις.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές προετοιμάζονται για μια «σημαντική κλιμάκωση», χωρίς όμως να φαίνεται πιθανό ένα πλήρες εισβολικό σενάριο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Washington Post. Οι ειδικές δυνάμεις θα συνοδεύονται από πεζικό, ενώ παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ έχει εγκρίνει ή θα εγκρίνει τα σχέδια του Πενταγώνου.

Η άφιξη του USS Tripoli την Παρασκευή έφερε επιπλέον 3.500 ναυτικούς και πεζοναύτες, μαζί με αεροσκάφη μεταφοράς και επίθεσης και μέσα αμφίβιων επιχειρήσεων. Το USS Boxer και άλλα πλοία από τη Σαν Ντιέγκο έχουν επίσης κατευθυνθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, κορυφαίοι διπλωμάτες από σημαντικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο Πακιστάν για συνομιλίες τερματισμού της σύγκρουσης, αλλά λίγα δείχνουν πρόοδο, καθώς Ισραήλ και ΗΠΑ συνεχίζουν επιθέσεις στο Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones.

Μεγάλες υποδομές υπέστησαν ζημιές, όπως η Emirates Global Aluminium στο Άμπου Ντάμπι, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου συμμετείχαν στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif και ο Ιρανός πρόεδρος Masoud Pezeshkian συζήτησαν εκτενώς για την περιφερειακή ένταση.

