Ιράν: Επιβεβαίωσε τον θάνατο ναυάρχου - Βίντεο τον δείχνει να δίνει την εντολή να κλείσει το Ορμούζ

O ναύαρχος και διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και τα ιρανικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του διοικητή του Ναυτικού, ναυάρχου Αλιρέζα Τανγκσίρι μετά από τραυματισμό σε ισραηλινή επιχείρηση.

Στις 26 Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Τανγκσίρι και ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού.

Μάλιστα τα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν βίντεο με τον Αλιρέζα Τανγκσίρι την ημέρα που έδωσε την εντολή να κλείσουν οριστικά τα Στενά του Ορμούζ. Στο βίντεο φαίνεται ο ναύαρχος να δίνει το σήμα στους Φρουρούς της Επανάστασης με τη κωδική φράση: «Ya Fatimah al Zahra».

Η Φατιμά αλ-Ζάχρα ήταν η αγαπημένη κόρη του προφήτη Μωάμεθ και σεβαστή μορφή για τους σιίτες μουσουλμάνους, όπως οι Ιρανοί.

