Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Το υπερσύγχρονο αεροσκάφος καταστράφηκε έπειτα από σφοδρό ιρανικό χτύπημα

Μίλτος Τσεκούρας

Φωτογραφίες δείχνουν κομμένο στα δύο το αμερικανικό «ιπτάμενο ραντάρ» σε βάση στη Σαουδική Αραβία
  • Ένα αμερικανικό αεροσκάφος E3 Sentry υπέστη σοβαρή ζημιά και βρέθηκε κομμένο στα δύο σε βάση της Σαουδικής Αραβίας μετά από ιρανική επίθεση.
  • Η καταστροφή επιβεβαιώθηκε από φωτογραφίες και δορυφορικά δεδομένα που τοποθετούν τα συντρίμμια περίπου 100 χιλιόμετρα από το Ριάντ.
  • Η επίθεση αποδίδεται σε drone καμικάζι τύπου Shahed, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο, ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν 12 τραυματίες στρατιώτες και ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.
  • Το Boeing E3 AWACS είναι κρίσιμο για την αμερικανική πολεμική αεροπορία, παρέχοντας ανίχνευση απειλών σε μεγάλες αποστάσεις και καθοδήγηση εναέριων επιχειρήσεων.
  • Η απώλεια του αεροσκάφους αποτελεί σημαντικό τακτικό πλήγμα και οικονομική ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τις ΗΠΑ.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής σε αμερικανικό αεροσκάφος E-3 Sentry.

Το υπερσύγχρονο «ιπτάμενο ραντάρ» των ΗΠΑ φαίνεται κυριολεκτικά κομμένο στα δύο, έπειτα από σφοδρό ιρανικό χτύπημα σε αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επαληθευμένες εικόνες, που αναρτήθηκαν αρχικά σε σελίδες στρατιωτικού περιεχομένου και εντοπίστηκαν γεωγραφικά από διεθνή δίκτυα όπως το CNN και το BBC, δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Τα συντρίμμια ταυτοποιήθηκαν περίπου 100 χιλιόμετρα από το Ριάντ, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου δορυφόροι είχαν καταγράψει το αεροσκάφος λίγες ημέρες νωρίτερα. Οι εικόνες από το έδαφος επιβεβαιώνουν την ολική καταστροφή του σκάφους, με το πίσω μέρος της ατράκτου να έχει σχεδόν εξαϋλωθεί.

Πίσω από την επίθεση, το ιρανικό πρακτορείο Fars (στενά συνδεδεμένο με τους Φρουρούς της Επανάστασης) «βλέπει» χτύπημα από drone καμικάζι τύπου Shahed. Από την πλευρά των ΗΠΑ, αν και η CENTCOM τηρεί σιγή ιχθύος, αξιωματούχοι έχουν ήδη επιβεβαιώσει διαρροές που κάνουν λόγο για 12 τραυματίες Αμερικανούς στρατιώτες –εκ των οποίων οι δύο σοβαρά– και επιπλέον ζημιές σε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Τι είναι το Boeing E-3 AWACS

Το Boeing E-3 AWACS αποτελεί το βασικό «μάτι» της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Βασισμένο στο σκαρί ενός Boeing 707 και εξοπλισμένο με τον χαρακτηριστικό περιστρεφόμενο δίσκο ραντάρ στην ουρά, εντοπίζει απειλές σε τεράστιες αποστάσεις, κατευθύνοντας τις εναέριες επιχειρήσεις.

Το πλήγμα, που σύμφωνα με αναλυτές βρήκε το αεροσκάφος ακριβώς στο «νευραλγικό» σημείο του ραντάρ του, μεταφράζεται σε ένα σοβαρό τακτικό πλήγμα και μια απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τις αμερικανικές δυνάμεις

