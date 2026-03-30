Τραμπ: Τελεσίγραφο μίας εβδομάδας για τον Γκαλιμπάφ - Ο Μοτζτάμπα ζωντανός αλλά σε σοβαρή κατάσταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός. «Δεν γνωρίζουμε», απάντησε στην New York Post. «Πιστεύουμε ότι πιθανότατα είναι ζωντανός, αλλά σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Israel ξεκίνησαν επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει νέα του», δήλωσε ο Τραμπ.

Η συνέντευξη δόθηκε λίγες ώρες μετά την ιρανική επίθεση σε ισραηλινό διυλιστήριο, το πιο πρόσφατο πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο που διαρκεί ήδη έναν μήνα.

«Είναι ο Γκαλιμπάφ πρόθυμος να συνεργαστεί; Θα σας ενημερώσω σε μια εβδομάδα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ, δηλώνοντας στη New York Post ότι η αμερικανική απάντηση θα έρθει «σύντομα».

«Θα το μάθουμε σύντομα. Θα σας ενημερώσω σε περίπου μια εβδομάδα». Έτσι σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα New York Post την προθυμία του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον. «Θα το μάθετε σύντομα», πρόσθεσε ο Τραμπ, σχετικά με την πιθανή αμερικανική απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε ισραηλινές ενεργειακές υποδομές.

Το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του σε υποδομές, πλήττοντας μονάδα ύδρευσης και ηλεκτροπαραγωγής στο Κουβέιτ, ενώ διυλιστήριο πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε ό,τι απομένει από το ιρανικό καθεστώς να προχωρήσει σε συμφωνία πριν να είναι αργά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε επίσης για μια δραματική αλλαγή στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα, την οποία χαρακτήρισε μέχρι στιγμής πιο διαλλακτική.

«Έχει υπάρξει πλήρης αλλαγή καθεστώτος, επειδή τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων», είπε. «Και μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ πιο λογική στάση».

Ανοδικά κινείται η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, φθάνοντας τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις ΗΠΑ η μέση τιμή της βενζίνης έφτασε τα 3,99 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την American Automobile Association, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χτυπήσει το νησί Χαργκ

Νωρίτερα, ο Τραμπ απείλησε ότι, αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να «ανατινάξει και να καταστρέψει ολοκληρωτικά όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και ενδεχομένως όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), τα οποία μέχρι στιγμής έχουμε σκοπίμως αφήσει ανέπαφα», εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία ειρήνης.

Βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ αύριο

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν αύριο άτυπη βιντεοδιάσκεψη για να συζητήσουν τον τρόπο συντονισμού της προσέγγισης του μπλοκ στην αντιμετώπιση των ενεργειακών εντάσεων που προκαλούνται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοινώθηκε σε επίσημη δήλωση.

Η συνάντηση, υπό την προεδρία του Κύπριου υπουργού Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανού, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου με τον κ. Δαμιανό και τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν.

