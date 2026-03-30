Youtuber κατέγραψε τα δεκάδες πετρελαιοφόρα που έχουν «κολλήσει» στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

Ένας Καναδός YouTuber κατέγραψε σε βίντεο τα δεκάδες πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία που έχουν «μπλοκάρει» στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν.

«Κοιτώντας με γυμνό μάτι, μπορώ να δω τουλάχιστον 90 δεξαμενόπλοια και πετρελαιοφόρα που έχουν κολλήσει και στις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ», είπε ο Ντιμίτρι Λασκάρις.

Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός στενού θαλάσσιου «διαδρόμου» που βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DWgNtYpjoLt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχει σταματήσει σχεδόν τελείως.



Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο και να πλήξει ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.