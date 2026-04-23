ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός, ο Φερεντίνος, τα «παραμύθια», οι «δράκοι» και το μέλλον όλων των εκπομπών

Ο ΣΚΑΪ σηκώνει μανίκια για τη μάχη της ψυχαγωγίας την επόμενη χρονιά

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει επίσημα και, χωρίς αμφιβολία, ο ΣΚΑΪ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, έχουν «κλειδώσει» δύο ηχηρότατες μεταγραφές, η μία εκ των οποίων μάλιστα έχει ανακοινωθεί. Τα στελέχη, χωρίς να χάνουν χρόνο, φρόντισαν να γνωστοποιήσουν το deal με τον Ανδρέα Γεωργίου και την επιστροφή της μυθοπλασίας στο Φάληρο με τιμή και δόξα.

Ο δεύτερος άσος στο μανίκι του Φαλήρου είναι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που ολοένα και πλησιάζουν σε οριστική συμφωνία για τη μεσημεριανή ζώνη του καναλιού.

Κι ενώ όλα προχωρούν με στρατηγικές κινήσεις και φαίνεται ότι ο ΣΚΑΪ σηκώνει μανίκια για τη μάχη της ψυχαγωγίας την επόμενη χρονιά, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα που δίνουν «τροφή» για έντονη φημολογία.

Ο Κώστας Τσουρός παραμένει πρωταγωνιστής σε τηλεοπτικά παραμύθια! Όσο κι αν πολλοί ήθελαν την εκπομπή του να ολοκληρώνεται πολύ πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μπορεί το μαγκαζίνο «Το’χουμε» να μην πέτυχε, όμως ο δημοσιογράφος είχε τη στήριξη του σταθμού και κάπως έτσι θα φτάσει να αποχαιρετήσει το κοινό του στα τέλη Μαϊου με αρχές Ιουνίου. Ο παρουσιαστής θα πρέπει να συζητήσει με τους ιθύνοντες για το τηλεοπτικό του μέλλον, καθώς έχει ενεργό συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, και το ζητούμενο είναι να βρεθεί η κατάλληλη ζώνη και το σωστό φορμάτ για να αξιοποιηθεί. Ο Κώστας Τσουρός φαίνεται ότι επιθυμεί κάτι αμιγώς ενημερωτικό, όμως οι άνθρωποι του καναλιού ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών θα έχουν σίγουρα ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και να στήνεται το πρόγραμμα και ο Κώστας θα πρέπει να διεκδικήσει αυτό που θεωρεί ότι του ταιριάζει.

Ο Κώστας Τσουρός

Από τις επαφές με τον Χρήστο Φερεντίνο… δεν έχει βγει ακόμα λευκός καπνός. Στα τέλη περίπου Μαϊου το «Wall» ολοκληρώνεται και ο παρουσιαστής θα είναι ελεύθερος για αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Πάντως, το προσεχές διάστημα, θα γίνει ένα ακόμη ραντεβού, αλλά όπως αναφέραμε τα πράγματα έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και τα περιθώρια στενεύουν παρά τις καλές σχέσεις που υπάρχουν.

Ο Χρήστος Φερεντίνος

Το «Survivor» τελειώνει, το «Dragons’ Den» ξεκινά γυρίσματα

Το ριάλιτι επιβίωσης θα ρίξει αυλαία τον Ιούλιο, συμπληρώνοντας τα 100 προσυμφωνημένα επεισόδια. Το πρότζεκτ, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΚΑΪ, πέτυχε τον στόχο του αφού έφερε διψήφια νούμερα στη βραδινή ζώνη. Την ίδια ώρα, το «Dragons’ Den» ξεκινά γυρίσματα στις αρχές Ιουνίου και ο Σάκης Τανιμανίδης ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις.

Ο Σάκης Τανιμανίδης

Τι θα συμβεί με τις υπόλοιπες εκπομπές

Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού έχουν πετύχει τον στόχο τους, έχουν κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης και, εκτός απροόπτου, θα συνεχίσουν κανονικά.

Οι «Αταίριαστοι», ειδικά, απέναντι από τα infotainment μαγκαζίνο, κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο σύνολο του κοινού και να αποδείξουν την αξία τους στο χρηματιστήριο της TV. Όσον αφορά στη Μαρία Αναστασοπούλου; Το συμβόλαιό της μπορεί να ολοκληρώνεται, όμως η ανανέωση της συνεργασίας της με το κανάλι θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος

Αβέβαιο παραμένει το τι θα συμβεί με το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», αφού στη μεσημεριανή ζώνη θα πάρει θέση το δίδυμο Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλος. Οι σκέψεις για το Σαββατοκύριακο παραμένουν «ζωντανές», χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί κάτι.

Για το δίδυμο Μάρτζυ Λαζάρου-Δημήτρης Πανόπουλος, το πρόσημο είναι θετικό σύμφωνα με τους ιθύνοντες. Οι δύο παρουσιαστές έκαναν μία φιλότιμη προσπάθεια το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ έχουν τη στήριξη της διοίκησης.

