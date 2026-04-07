Ο ΣΚΑΪ ρίχνει τα «δίχτυα» του στην τηλεοπτική αγορά – Τα πρόσωπα που πολιορκεί και τα ανοιχτά μέτωπα

Σε τροχιά ανανέωσης και ριζικών αλλαγών στη ψυχαγωγία μπαίνει ο ΣΚΑΪ, με τα στελέχη αυτή την περίοδο να προσεγγίζουν δυνατά πρόσωπα της τηλεοπτικής αγοράς μετά την άφιξη του Σάκη Τανιμανίδη στο κανάλι.

Το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, ένα δίδυμο που ανήκει στην ΕΡΤ αλλά έχει μπει στο μάτι υψηλόβαθμου στελέχους του Φαλήρου. Οι δύο καλοί φίλοι, που παρουσιάζουν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, έχουν ήδη δεχτεί μία δελεαστική πρόταση από τον ΣΚΑΪ όπως αποκάλυψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος. Η είδηση, όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμη δεν επιβεβαιώνεται από το Φάληρο, όμως είναι γνωστό στον μιντιακό κόσμο ότι Νάνσυ και Θανάσης έχουν δεχτεί και στο παρελθόν τηλεφώνημα από πλευράς ΣΚΑΪ. Αυτή τη φορά, όμως, κάτι είναι διαφορετικό: οι δύο δημοσιογράφοι σκέφτονται σοβαρά να κάνουν νέο βήμα σε καινούργια στέγη.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες του Newsbomb, έχουν ήδη πραγματοποιήσει ένα ραντεβού όχι μόνο με τον ΣΚΑΪ αλλά και με την ΕΡΤ με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται να ληφθούν μετά το Πάσχα. Αν το deal «κλειδώσει», είναι οφθαλμοφανές ότι θα τοποθετηθούν στη μεσημεριανή ζώνη του καθημερινού προγράμματος και ο ΣΚΑΪ θα είναι έτοιμος για γερές μάχες στο εν λόγω slot.

Την ίδια ώρα, «κλειδώνει» η συμφωνία του Αντρέα Γεωργίου με τον σταθμό. Ο δημιουργός και όλη η ομάδα του ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το MEGA, έπειτα από χρόνια συνεργασίας και να κάνουν come back στο Φάληρο. Η εν λόγω κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή του καναλιού στη μυθοπλασία και ένα σημαντικό βήμα για να φέρει πίσω το χαμένο κοινό της ψυχαγωγίας.

Οι νέες συμφωνίες μπορεί να βρίσκονται σε καλό στάδιο, όμως ο ΣΚΑΪ έχει και ανοιχτούς λογαριασμούς με πρόσωπα. Οι συζητήσεις με τον Χρήστο Φερεντίνο για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στο νέο πρόγραμμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ άγνωστο παραμένει το τι θα συμβεί με τον Κώστα Τσουρό. Ο παρουσιαστής έχει συμβόλαιο σε ισχύ, όμως ακόμη δεν είναι οριστικό το πού θα βρεθεί μετά τη δύσκολη σεζόν με το «ταλαιπωρημένο» «Το’χουμε».

