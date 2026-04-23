«Πονοκέφαλος» για τον ελληνικό τουρισμό οι πιθανές ελλείψεις στα παγκόσμια αποθέματα κηροζίνης

Νέα απειλή για τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας τον τουρισμό, προέρχεται από τα προβλήματα στις μεταφορές εξαιτίας του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ.

Ο νέος «πονοκέφαλος» προέρχεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ήδη ιδιαίτερα αυξανόμενο κόστος στα δρομολόγια τους καθώς οι προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διακεκομμένες λόγω του αποκλεισμού.

Ορισμένες εταιρίες μάλιστα υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαϊκές προμήθειες θα μπορούσαν να μειωθούν επικίνδυνα εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει κανονικά σύντομα.

Χαρακτηριστική περίπτωση η δήλωση του επικεφαλής της Ryanair, Michael O'Leary, ότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί ο εφοδιασμός με καύσιμα από τον Μάιο εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Είπε ότι το κόστος του πετρελαίου ήταν μέρος των «ευρύτερων επιπτώσεων», αλλά η πιο «άμεση ανησυχία» ήταν τα αποθέματα καυσίμων για αεροπλάνα.

Η Lufthansa επίσης δήλωσε ότι 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μειώνονται από το πρόγραμμά της αυτό το καλοκαίρι, επιτρέποντάς της να εξοικονομήσει χρήματα από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων.

Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν λίγες μέρες μετά από την ανησυχία που εξέφρασε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η Ευρώπη είχε «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμων για αεροπλάνα».

Πρόκειται δηλαδή για μία διαφαινόμενη έλλειψη στα παγκόσμια αποθέματα κηροζίνης που θα δημιουργήσει αύξηση κόστους στις αεροπορικές εταιρείες χτυπώντας ιδιαίτερα τα υπερατλαντικά ταξίδια. Δηλαδή την άφιξη τουριστών στην Ευρώπη και την Ελλάδα από τις κρίσιμες για τον εγχώριο τουρισμό αγορές των ΗΠΑ, Καναδά ακόμα και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ιαπωνία.

Το θέμα αυτό έχει θορυβήσει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας του πολύτιμου αυτού καυσίμου για τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά διυλιστήρια στην Ευρώπη έχουν μειώσει ή διακόψει την παραγωγή κηροζίνης με αποτέλεσμα τα υφιστάμενα να βρίσκονται στα όρια των παραγωγικών τους δυνατοτήτων.

Ήδη το κόστος της κηροζίνης έχει ανέβει δραματικά προκαλώντας μείωση στα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν άλλη λύση από το να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων που στα υπερατλαντικά ταξίδια είναι ήδη πολύ υψηλές.

Οι καταναλωτές αισθάνονται ήδη την πίεση, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις.

Και ο ελληνικός τουρισμός ήδη έχει δει τις πρώτες επιπτώσεις από τον Πόλεμο στην Μέση Ανατολή με ακυρώσεις κρατήσεων και πτώση ζήτησης στους πρώτους μήνες της σεζόν. Αν υπάρξει και πρόβλημα με τους τουρίστες που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τότε τα πράγματα θα ζορίσουν επικίνδυνα

Βασιλάκης (Aegean): Το θέμα κόστους-τιμής επηρεάζει τη ζήτηση

Ο Ευτύχης Βασιλάκης επικεφαλής της Aegean αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της χτεσινής γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Αν και εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφορικά με το θέμα της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου ανέφερε ότι «δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα της παροχής ή της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου αλλά περισσότερο για το θέμα του κόστους και της τιμής και αυτό είναι που επηρεάζει περισσότερο τις αποφάσεις και τη ζήτηση».

Δηλαδή αν και θα υπάρχει επάρκεια καυσίμου ο κ. Βασιλάκης εξέφρασε την ανησυχία ότι οι ενδεχομένως υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων θα επηρεάσουν τη ζήτηση.

«Το θέμα του κόστους όμως είναι συνταρακτικό και μπορεί να επηρεάσει εταιρίες και καταναλωτές ειδικά αν διαρκέσει καιρό η κρίση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

