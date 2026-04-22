Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη σύγκρουση στο Ιράν, επαναφέρει έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, πυροδοτώντας «κύμα» ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Η αβεβαιότητα για την επάρκεια εφοδιασμού και οι φόβοι για κλιμάκωση της κρίσης έχουν ήδη μεταφραστεί σε αυξημένες τιμές πετρελαίου, εξέλιξη που περνά και στην αντλία. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που δέχονται ισχυρότερες πιέσεις, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τον πρώτο μήνα της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν, η τιμή του diesel αυξήθηκε κατά 24,1% μέσα σε έναν μήνα, όταν η μέση αύξηση στις 27 χώρες της Ένωσης διαμορφώθηκε στο 19,1%.

Ήταν μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη, μετά τη Σουηδία και την Τσεχία (27,6%), την Εσθονία (26,8%) τη Λετονία (25,4%), το Βέλγιο (25,2%) και την Ολλανδία (25,1%).

Η εικόνα είναι ακόμη εντονότερη στα επιμέρους καύσιμα. Σε ετήσια βάση, το diesel αυξήθηκε κατά 19,8% και η βενζίνη κατά 9,4%, ενώ, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, οι αυξήσεις έφτασαν το 19,1% και 10,6% αντίστοιχα.

Οι χαμηλότερες ανατιμήσεις εμφανίστηκαν στη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Στη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν ηπιότερες αλλά εκτεταμένες, με υψηλότερα ποσοστά σε Βέλγιο, Σουηδία και Αυστρία, ενώ, οι μικρότερες κατεγράφησαν σε Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ιταλία.

Στη γείτονα χώρα, όπου οι τιμές διαμορφώνονται όπως και στην Ελλάδα με βάση την τιμή platts της Μεσογείου, οι αυξήσεις στην τιμή του diesel κίνησης κινήθηκαν πολύ κάτω από τα ευρωπαϊκά μέσα επίπεδα και συγκεκριμένα στο 11,9%, υποδιπλάσια από αυτά της Ελλάδας, αποτέλεσμα των μέτρων μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προχώρησε εγκαίρως η κυβέρνηση Μελόνι.

Η επιδότηση των 20 λεπτών / λίτρο στην τιμή του diesel που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου και δεν είχε καμία επίπτωση στις τιμές του Μαρτίου. Σε αντίθεση με το diesel κίνησης, στις βενζίνες οι καταναλωτές στην Ελλάδα επιβαρύνθηκαν με αυξήσεις πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10,6% και συγκεκριμένα με επιβάρυνση της τάξεως του 11,4%.

Η υψηλή φορολογία καθιστά την Ελλάδα μία από τις ακριβότερες αγορές στις βενζίνες. Με βάση την τιμή προ φόρων, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση στην Ευρώπη και στην τιμή μετά φόρων ανεβαίνει στην τέταρτη και συγκαταλέγεται στον σκληρό πυρήνα των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εurostat.

Τη 13η Απριλίου 2026, η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 2,062 ευρώ / λίτρο. Σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκε η τιμή στην Ολλανδία (2,316 ευρώ / λίτρο), τη Δανία (2,232 ευρώ / λίτρο) και τη Γερμανία (2,141 ευρώ / λίτρο).

Η Ελλάδα εφαρμόζει τον τέταρτο υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στις βενζίνες (700 ευρώ / χιλιόλιτρο) και σχεδόν διπλάσιο του κατώτατου ορίου των 359 ευρώ / χιλιόλιτρο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση· ελάχιστα υψηλότερο εφαρμόζουν η Δανία (710,5 ευρώ) και η Φινλανδία (722,41ευρώ) και αρκετά υψηλότερο η Ολλανδία (840 ευρώ).