Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί τις τιμές καυσίμων ανοδικά, με την Ελλάδα να καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις πανευρωπαϊκά στο πετρέλαιο κίνησης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμής στο πετρέλαιο κίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αύξηση 24,1% μέσα σε έναν μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν.
  • Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 19,8% και η βενζίνη κατά 9,4% στην Ελλάδα, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη στην Ευρώπη και κατατάσσεται μεταξύ των ακριβότερων αγορών μετά φόρων.
  • Η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα στις 13 Απριλίου 2026 ήταν 2,062 ευρώ / λίτρο, χαμηλότερη από χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία.
Snapshot powered by AI

Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη σύγκρουση στο Ιράν, επαναφέρει έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, πυροδοτώντας «κύμα» ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Η αβεβαιότητα για την επάρκεια εφοδιασμού και οι φόβοι για κλιμάκωση της κρίσης έχουν ήδη μεταφραστεί σε αυξημένες τιμές πετρελαίου, εξέλιξη που περνά και στην αντλία. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που δέχονται ισχυρότερες πιέσεις, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τον μέσο όρο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τον πρώτο μήνα της πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν, η τιμή του diesel αυξήθηκε κατά 24,1% μέσα σε έναν μήνα, όταν η μέση αύξηση στις 27 χώρες της Ένωσης διαμορφώθηκε στο 19,1%.

Ήταν μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη, μετά τη Σουηδία και την Τσεχία (27,6%), την Εσθονία (26,8%) τη Λετονία (25,4%), το Βέλγιο (25,2%) και την Ολλανδία (25,1%).

Η εικόνα είναι ακόμη εντονότερη στα επιμέρους καύσιμα. Σε ετήσια βάση, το diesel αυξήθηκε κατά 19,8% και η βενζίνη κατά 9,4%, ενώ, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, οι αυξήσεις έφτασαν το 19,1% και 10,6% αντίστοιχα.

Οι χαμηλότερες ανατιμήσεις εμφανίστηκαν στη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Στη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν ηπιότερες αλλά εκτεταμένες, με υψηλότερα ποσοστά σε Βέλγιο, Σουηδία και Αυστρία, ενώ, οι μικρότερες κατεγράφησαν σε Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ιταλία.

Στη γείτονα χώρα, όπου οι τιμές διαμορφώνονται όπως και στην Ελλάδα με βάση την τιμή platts της Μεσογείου, οι αυξήσεις στην τιμή του diesel κίνησης κινήθηκαν πολύ κάτω από τα ευρωπαϊκά μέσα επίπεδα και συγκεκριμένα στο 11,9%, υποδιπλάσια από αυτά της Ελλάδας, αποτέλεσμα των μέτρων μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προχώρησε εγκαίρως η κυβέρνηση Μελόνι.

Η επιδότηση των 20 λεπτών / λίτρο στην τιμή του diesel που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου και δεν είχε καμία επίπτωση στις τιμές του Μαρτίου. Σε αντίθεση με το diesel κίνησης, στις βενζίνες οι καταναλωτές στην Ελλάδα επιβαρύνθηκαν με αυξήσεις πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 10,6% και συγκεκριμένα με επιβάρυνση της τάξεως του 11,4%.

Η υψηλή φορολογία καθιστά την Ελλάδα μία από τις ακριβότερες αγορές στις βενζίνες. Με βάση την τιμή προ φόρων, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση στην Ευρώπη και στην τιμή μετά φόρων ανεβαίνει στην τέταρτη και συγκαταλέγεται στον σκληρό πυρήνα των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εurostat.

Τη 13η Απριλίου 2026, η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 2,062 ευρώ / λίτρο. Σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκε η τιμή στην Ολλανδία (2,316 ευρώ / λίτρο), τη Δανία (2,232 ευρώ / λίτρο) και τη Γερμανία (2,141 ευρώ / λίτρο).

Η Ελλάδα εφαρμόζει τον τέταρτο υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στις βενζίνες (700 ευρώ / χιλιόλιτρο) και σχεδόν διπλάσιο του κατώτατου ορίου των 359 ευρώ / χιλιόλιτρο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση· ελάχιστα υψηλότερο εφαρμόζουν η Δανία (710,5 ευρώ) και η Φινλανδία (722,41ευρώ) και αρκετά υψηλότερο η Ολλανδία (840 ευρώ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει»

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ