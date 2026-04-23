Τεχνολογικός «μεσαίωνας» στην ΕΛ.ΑΣ. - Κακοποιοί με ασυρμάτους του εμπορίου

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αστυνομικών επικοινωνιών αλλά και των πολιτών εγείρουν οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά την αποκάλυψη της "Καθημερινής" για τη «σιγή ασυρμάτου» στο Κέντρο Επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ένστολοι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, η λήξη της σύμβασης που οδήγησε σε «τεχνολογικό μεσαίωνα» την αστυνομία παρουσιάζει επικίνδυνα κενά.

Οι περιγραφές είναι αποκαλυπτικές: με απλούς ασυρμάτους του εμπορίου, κακοποιοί μπορούν να «εισβάλλουν» στις συχνότητες της αστυνομίας, αποκτώντας πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Εντολές του Κέντρου Επιχειρήσεων, τοποθεσίες περιπολικών, ακόμη και ταυτότητες αστυνομικών που επιχειρούν στο πεδίο, μετατρέπονται – όπως καταγγέλλεται – σε ανοιχτό βιβλίο για οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Αστυνομικοί κάνουν λόγο για έναν «αόρατο αλλά θανάσιμο κίνδυνο».

Το πρόβλημα πέφτει λάβω στις πλάτες των μάχιμων υπηρεσιών της Αττικής – Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ και Ο.Π.Κ.Ε. – που καλούνται να επιχειρούν σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί, η έλλειψη ασφαλών επικοινωνιών ισοδυναμεί με επιχειρησιακή «τύφλωση», την ώρα που οι εγκληματικές ομάδες φαίνεται να διαθέτουν τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Οι ένστολοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν άμεση και ουσιαστική λύση.