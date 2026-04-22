Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. δεν μπορούσαν να επέμβουν σε περιστατικό ληστείας γιατί δεν είχαν επικοινωνία

Την ώρα που το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποστηρίζει ότι η συνεννόηση μεταξύ του κέντρου και των μονάδων που επιχειρούν στο πεδίο, συνεχίζεται απρόσκοπτα, οι αστυνομικοί καταγγέλλουν εικόνες χάους.

Μέχρι κι αυτή την ώρα, η επικοινωνία της Άμεσης Δράσης και του κέντρου γίνεται είτε με τους φορητούς ασυρμάτους, είτε με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση μετά τη λήξη της σύμβασης της ΕΛ.ΑΣ. με την εταιρεία Tetra για το σύστημα Tetra Sepura, με το οποίο γίνεται η συνεννόηση ανάμεσα στο κέντρο και όσους επιχειρούν στο πεδίο.

Πήγαν σε ληστεία και δεν επενέβησαν

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο, είναι το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες ομάδες ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν να σπεύσουν σε περιστατικά ληστείας και κλοπής δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν!

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στον «αέρα» και η ανάγκη να επιλυθεί το πρόβλημα... χθες, είναι επιτακτική και ζωτικής σημασίας, τόσο για την ασφάλεια των ένστολων, όσο και των πολιτών.

Δεν έχει ανανεωθεί η σύμβαση

Το Tetra Sepura -της εταιρείας Tetra, η οποία εμπλέκεται και στο σκάνδαλο των υποκλοπών- εγκαταστάθηκε αρχικά στην Αττική και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε Έβρο και Ανατολικό Αιγαίο από την εταιρεία Krikel, που ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η σύμβαση συντήρησης του συγκεκριμένου συστήματος δεν ανανεώθηκε και τα τελευταία χρόνια, Αστυνομία και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις για τη διαχείριση του θέματος.

Τον τελευταίο χρόνο, τη συντήρηση του συστήματος αναλαμβάνει ιδιωτική εταιρεία που συμβάλλεται με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με μικρής, τρίμηνης διάρκειας συμβάσεις.

Η τελευταία σύμβαση έληξε τον περασμένο Οκτώβριο και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα.