Ακόμα και το δάσος έχει το δικό του Ίντερνετ: Πώς επικοινωνούν τα ζώα μεταξύ τους

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν έρευνα στην περιοχή του Αμαζονίου, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα αρπακτικά πουλιά σε συνεργασία με έναν γερακάρη, για να προκαλέσουν προειδοποιητικά σήματα από πουλιά και πρωτεύοντα θηλαστικά

Δημήτρης Δρίζος

Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στον Αμαζόνιο, τα ζώα χρησιμοποιούν προειδοποιητικά σήματα για να ενημερώνουν άλλα είδη για την παρουσία θηρευτών.
  • Ένα αόρατο δίκτυο επικοινωνίας συνδέει πουλιά και πρωτεύοντα θηλαστικά, διαδίδοντας πληροφορίες κινδύνου σε όλο το δάσος.
  • Τα μικρά πουλιά στα ανώτερα στρώματα του δάσους σιωπούν αμέσως μόλις αντιληφθούν κίνδυνο, ενώ τα ζώα στα χαμηλότερα στρώματα συνεχίζουν να παράγουν ήχους.
  • Η μελέτη δείχνει ότι αυτή η μορφή επικοινωνίας επηρεάζει τη συμπεριφορά των ζώων και τη συνολική ατμόσφαιρα του οικοσυστήματος του Αμαζονίου.
  • Τα ευρήματα προωθούν νέες έρευνες για την επικοινωνία μεταξύ ειδών και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων των τροπικών δασών.
Snapshot powered by AI

Η μελωδία των πουλιών στο δάσος μπορεί να φαίνεται χαλαρωτική κατά τη διάρκεια μιας βόλτας, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί σήμα συναγερμού για τα υπόλοιπα ζώα της περιοχής. Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως τα πουλιά και άλλα είδη επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα αόρατο δίκτυο προειδοποίησης μέσα στον Αμαζόνιο.

Όταν κάποια ζώα εντοπίζουν έναν θηρευτή, εκπέμπουν έναν ήχο προειδοποίησης που γίνεται αντιληπτός από άλλα ζώα και διαδίδεται από τις κορυφές των δέντρων σε όλο το δάσος. Αυτή η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών ειδών δημιουργεί μια μορφή δικτύου επικοινωνίας, παρόμοια με το διαδίκτυο, όπου τα ζώα μοιράζονται πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους. Στα σημεία όπου υπάρχει απειλή, το δάσος γίνεται απότομα ήσυχο.

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν έρευνα στην περιοχή του Αμαζονίου, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα αρπακτικά πουλιά σε συνεργασία με έναν γερακάρη, για να προκαλέσουν προειδοποιητικά σήματα από πουλιά και πρωτεύοντα θηλαστικά. Κατέγραψαν τους ήχους και τους αναπαρήγαγαν ξανά στο δάσος για να μελετήσουν την αντίδραση των ζώων.

Πώς τα σήματα συναγερμού διαμορφώνουν το οικοσύστημα

Τα προειδοποιητικά σήματα προέρχονταν κυρίως από μικρά πουλιά βάρους κάτω των 100 γραμμαρίων. Στη συνέχεια, και άλλα ζώα ανταποκρίθηκαν στα σήματα.

Αυτό το σύστημα συναγερμού επηρέαζε τόσο το υπόγειο στρώμα του δάσους όσο και τις κορυφές των δέντρων, με τα μικρά πουλιά να σιωπούν αμέσως όταν αντιλαμβάνονταν κίνδυνο, ενώ τα ζώα στα χαμηλότερα στρώματα συνέχιζαν να παράγουν ήχους.

Η μελέτη καταλήγει ότι υπάρχει ένα σύνθετο, αόρατο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των ζώων στον Αμαζόνιο, που διαμορφώνει όχι μόνο την αλληλεπίδρασή τους αλλά επηρεάζει και τη συνολική ατμόσφαιρα του δάσους.

Αυτή η αλληλοσύνδεση επιτρέπει στα ζώα να προειδοποιούν για κινδύνους και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, προσφέροντας ένα νέο επίπεδο κατανόησης για τα οικοσυστήματα των τροπικών δασών.

Τα ευρήματα ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω έρευνες σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ ειδών και τη διασύνδεση οικοσυστημάτων, ενώ υπογραμμίζουν τη σημαντική συμβολή των ήχων και των προειδοποιήσεων στην ισορροπία της ζωικής κοινότητας στον Αμαζόνιο.

Σχόλια
