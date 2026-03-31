Έτσι «χτίστηκε» η επίθεση στο Ιράν: Από τον Νοέμβριο για καλοκαίρι, άλλαξε τελευταία στιγμή

Η από κοινού επίθεση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη, δεδομένων των τελεσιγράφων που είχαν προηγηθεί, αλλά και των ναυαγίων στις συνομιλίες, ωστόσο ελάχιστοι ήταν εκείνοι που πόνταραν στον χρόνο εκδήλωσής της που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τώρα, όπως αποκαλύπτει το ισραηλινό Ν12, επικαλούμενο αμυντικές πηγές, το σχέδιο διατυπώθηκε τον Νοέμβριο, μήνες πριν την έναρξη του πολέμου και υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, αλλά οι διαμαρτυρίες στο Ιράν και ο φόβος ενός ιρανικού προληπτικού χτυπήματος επιτάχυναν τη διαδικασία.

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιχειρησιακή ευκαιρία που δημιουργήθηκε γύρω από μια συγκέντρωση ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, με την επίθεση να γίνεται ημέρα Σαββάτο και μάλιστα πρωί, απέχοντας κατά πολύ από τη συνήθη ισραηλινή τακτική.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν βασίστηκε σε ένα ευρύ σχέδιο δολοφονίας του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο σχεδιασμός, όπως αποκαλύπτεται για την τρέχουσα επιχείρηση ήταν σημαντικά ευρύτερος – τριπλάσιος από το εύρος του σχεδιασμού στην προηγούμενη επιχείρηση – και περιελάμβανε πλήρη ενοποίηση των δυνατοτήτων του IDF, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες τους μήνες που προηγήθηκαν της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα στενή: πρώτα δόθηκε έγκριση για κοινό σχεδιασμό και αργότερα, μετά την έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι πλευρές στράφηκαν σε μια πλήρως συντονισμένη διαδικασία μάχης.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάστηκε εξωτερικά ως μέρος μιας προσπάθειας ενσωμάτωσης στις διαπραγματεύσεις, αλλά στην πράξη περιελάμβανε αποφασιστικό συντονισμό για την προετοιμασία της επίθεσης.

O Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Το ισραηλινό μέσο επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, επισημαίνει ότι αυτές τις μέρες, η εκστρατεία επικεντρώνεται στο να βλάψει τις αμυντικές βιομηχανίες και τις παραγωγικές δυνατότητες του Ιράν – ως μέρος ενός σταδίου που ορίζεται ως «ολοκλήρωση των επιτευγμάτων».

Το Ιράν λέει το δημοσίευμα δεν κατάλαβε το βάθος της διείσδυσης των πληροφοριών και το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγές του ισραηλινού αμυντικού κατεστημένου εκτιμούν ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, αλλά τονίζουν ότι η κίνηση εξαρτάται από τον ίδιο τον ιρανικό λαό. «Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των αποστολών», ανέφερε το αμυντικό κατεστημένο, αλλά σημείωσε ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι ασαφή και εξαρτώνται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

