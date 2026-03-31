Ισραήλ: Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σώμα Αλπινιστών στον πόλεμο - Εκπληκτικές εικόνες

Ντυμένοι στα λευκά και κινούμενοι πάνω σε παγωμένες κορυφές, Ισραηλινοί στρατιώτες μοιάζουν αποκομμένοι από τη σκληρή πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Το τοπίο θυμίζει περισσότερο Αρκτική εκστρατεία παρά εμπόλεμη ζώνη.

Κι όμως, πρόκειται για επίλεκτες ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στα ορεινά σύνορα Συρίας και Λιβάνου, σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και επικίνδυνα μέτωπα της περιοχής.

Για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από τη δράση της ειδικής μονάδας «Αλπινιστών» κατά τη διάρκεια αποστολής με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών και την απομάκρυνση απειλών από στρατηγικά σημεία.

Ειδικές δυνάμεις για ακραία περιβάλλοντα

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελείται από εφέδρους με εξειδίκευση σε επιχειρήσεις σε ακραίες χειμερινές συνθήκες. Εκπαιδεύονται για μήνες σε δύσβατα εδάφη, σε συνθήκες πολικού ψύχους, ενώ χρησιμοποιούν εξοπλισμό όπως σκι και ειδικά οχήματα χιονιού, ώστε να κινούνται με ταχύτητα και μυστικότητα.

Στην πρόσφατη επιχείρηση, οι άνδρες της μονάδας διέσχισαν πεζοί βαθιά χιονισμένες περιοχές από το όρος Ερμών στη Συρία προς την περιοχή του όρους Ντοβ στο νότιο Λίβανο. Οι πλαγιές ήταν τόσο απότομες και επικίνδυνες, που θύμιζαν κινηματογραφικές σκηνές πολεμικών ταινιών, με τους στρατιώτες να παλεύουν όχι μόνο με τον εχθρό αλλά και με τα ίδια τα στοιχεία της φύσης.

Η αποστολή τους περιλάμβανε αναγνώριση, συλλογή πληροφοριών και εντοπισμό τρομοκρατικών υποδομών, σε μια περιοχή όπου οι συνθήκες απαιτούν εξαιρετική φυσική αντοχή και επιχειρησιακή ακρίβεια.

Συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ και στρατηγική σημασία της περιοχής

Τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχείς συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι αντάρτες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις εξειδικευμένες τεχνικές των «αλπινιστών» σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς.

Το όρος Ερμών, που εκτείνεται στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Καταλήφθηκε από το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, και από τότε θεωρείται κομβικό σημείο για την επιτήρηση της περιοχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται «τα μάτια της χώρας», καθώς προσφέρει πανοραμική θέα και δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για επιθέσεις που μπορεί να εκδηλωθούν από συριακό ή λιβανέζικο έδαφος.

Το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτικές βάσεις εντός της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία αυτή είναι απαραίτητη για την αναχαίτιση μεταφορών όπλων προς εχθρικές οργανώσεις. Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία μιας προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις και εντείνει την ένταση στην περιοχή.

Εικόνες από το πεδίο και η καθημερινότητα στο μέτωπο

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός αποτυπώνουν την πραγματικότητα των επιχειρήσεων: στρατιώτες βυθισμένοι μέχρι τη μέση στο χιόνι, να ανεβαίνουν απότομες πλαγιές, άλλοτε υπό το φως της ημέρας και άλλοτε μέσα στη νύχτα με τη βοήθεια οπτικών συστημάτων.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι μόνο μάχη με τον αντίπαλο, αλλά και με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, που δοκιμάζουν τα όρια των στρατιωτών.

Η μονάδα υπάγεται στην 810η Ταξιαρχία και, πέρα από επιθετικές επιχειρήσεις, έχει και καθήκοντα άμυνας για την προστασία ισραηλινών πολιτών στις παραμεθόριες περιοχές.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης και διεθνείς προεκτάσεις

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και των συμμάχων του εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα, χωρίς να διαφαίνεται άμεση λύση, ούτε στρατιωτική ούτε διπλωματική.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται έτοιμος να εγκρίνει ακόμη και χερσαίες επιχειρήσεις, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ένταση δεν αποκλείεται να εξαπλωθεί περαιτέρω, με νέες ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Συρία και με τους «αλπινιστές» να βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή, απέναντι σε έναν καλά εξοπλισμένο αλλά λιγότερο εξειδικευμένο αντίπαλο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παγωμένο μέτωπο του Ερμών δεν θυμίζει απλώς μια ακόμη πολεμική ζώνη. Είναι ένα πεδίο όπου η γεωγραφία, ο καιρός και η στρατηγική σημασία συναντιούνται, καθορίζοντας τις εξελίξεις σε μια ήδη εκρηκτική περιοχή.

