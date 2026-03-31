Ισραήλ: Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σώμα Αλπινιστών στον πόλεμο - Εκπληκτικές εικόνες

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ειδική μονάδα «Alpinists» του ισραηλινού στρατού επιχειρεί σε ακραίες χειμερινές συνθήκες στα ορεινά σύνορα Συρίας και Λιβάνου για την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών.
  • Το όρος Ερμών έχει στρατηγική σημασία για το Ισραήλ, καθώς παρέχει πανοραμική θέα και δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης επιθέσεων από Συρία και Λίβανο.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις συγκρούονται με μαχητές της Χεζμπολάχ, ενώ η μονάδα «αλπινιστών» υπερέχει σε τεχνικές επιχειρήσεις σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς.
  • Η παρουσία ισραηλινών βάσεων στη Συρία αποσκοπεί στην αναχαίτιση μεταφορών όπλων προς εχθρικές οργανώσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο.
  • Η τρέχουσα σύγκρουση εντείνεται, με πιθανή κλιμάκωση λόγω αμερικανικής στήριξης και ενδεχόμενων χερσαίων επιχειρήσεων, αυξάνοντας τον ρόλο των «αλπινιστών» στο μέτωπο.
Snapshot powered by AI

Ντυμένοι στα λευκά και κινούμενοι πάνω σε παγωμένες κορυφές, Ισραηλινοί στρατιώτες μοιάζουν αποκομμένοι από τη σκληρή πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Το τοπίο θυμίζει περισσότερο Αρκτική εκστρατεία παρά εμπόλεμη ζώνη.

Κι όμως, πρόκειται για επίλεκτες ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στα ορεινά σύνορα Συρίας και Λιβάνου, σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και επικίνδυνα μέτωπα της περιοχής.

Για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από τη δράση της ειδικής μονάδας «Αλπινιστών» κατά τη διάρκεια αποστολής με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών και την απομάκρυνση απειλών από στρατηγικά σημεία.

1.jpg

Ειδικές δυνάμεις για ακραία περιβάλλοντα

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελείται από εφέδρους με εξειδίκευση σε επιχειρήσεις σε ακραίες χειμερινές συνθήκες. Εκπαιδεύονται για μήνες σε δύσβατα εδάφη, σε συνθήκες πολικού ψύχους, ενώ χρησιμοποιούν εξοπλισμό όπως σκι και ειδικά οχήματα χιονιού, ώστε να κινούνται με ταχύτητα και μυστικότητα.

Στην πρόσφατη επιχείρηση, οι άνδρες της μονάδας διέσχισαν πεζοί βαθιά χιονισμένες περιοχές από το όρος Ερμών στη Συρία προς την περιοχή του όρους Ντοβ στο νότιο Λίβανο. Οι πλαγιές ήταν τόσο απότομες και επικίνδυνες, που θύμιζαν κινηματογραφικές σκηνές πολεμικών ταινιών, με τους στρατιώτες να παλεύουν όχι μόνο με τον εχθρό αλλά και με τα ίδια τα στοιχεία της φύσης.

Η αποστολή τους περιλάμβανε αναγνώριση, συλλογή πληροφοριών και εντοπισμό τρομοκρατικών υποδομών, σε μια περιοχή όπου οι συνθήκες απαιτούν εξαιρετική φυσική αντοχή και επιχειρησιακή ακρίβεια.

2.jpg

Συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ και στρατηγική σημασία της περιοχής

Τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχείς συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι αντάρτες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις εξειδικευμένες τεχνικές των «αλπινιστών» σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς.

Το όρος Ερμών, που εκτείνεται στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Καταλήφθηκε από το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, και από τότε θεωρείται κομβικό σημείο για την επιτήρηση της περιοχής.

Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται «τα μάτια της χώρας», καθώς προσφέρει πανοραμική θέα και δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για επιθέσεις που μπορεί να εκδηλωθούν από συριακό ή λιβανέζικο έδαφος.

Το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτικές βάσεις εντός της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία αυτή είναι απαραίτητη για την αναχαίτιση μεταφορών όπλων προς εχθρικές οργανώσεις. Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία μιας προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις και εντείνει την ένταση στην περιοχή.

3.jpg

Εικόνες από το πεδίο και η καθημερινότητα στο μέτωπο

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός αποτυπώνουν την πραγματικότητα των επιχειρήσεων: στρατιώτες βυθισμένοι μέχρι τη μέση στο χιόνι, να ανεβαίνουν απότομες πλαγιές, άλλοτε υπό το φως της ημέρας και άλλοτε μέσα στη νύχτα με τη βοήθεια οπτικών συστημάτων.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι μόνο μάχη με τον αντίπαλο, αλλά και με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, που δοκιμάζουν τα όρια των στρατιωτών.

Η μονάδα υπάγεται στην 810η Ταξιαρχία και, πέρα από επιθετικές επιχειρήσεις, έχει και καθήκοντα άμυνας για την προστασία ισραηλινών πολιτών στις παραμεθόριες περιοχές.

4.jpg

Κλιμάκωση της σύγκρουσης και διεθνείς προεκτάσεις

Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και των συμμάχων του εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα, χωρίς να διαφαίνεται άμεση λύση, ούτε στρατιωτική ούτε διπλωματική.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται έτοιμος να εγκρίνει ακόμη και χερσαίες επιχειρήσεις, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δραματική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ένταση δεν αποκλείεται να εξαπλωθεί περαιτέρω, με νέες ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Συρία και με τους «αλπινιστές» να βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή, απέναντι σε έναν καλά εξοπλισμένο αλλά λιγότερο εξειδικευμένο αντίπαλο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παγωμένο μέτωπο του Ερμών δεν θυμίζει απλώς μια ακόμη πολεμική ζώνη. Είναι ένα πεδίο όπου η γεωγραφία, ο καιρός και η στρατηγική σημασία συναντιούνται, καθορίζοντας τις εξελίξεις σε μια ήδη εκρηκτική περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «χτίστηκε» η επίθεση στο Ιράν: Από τον Νοέμβριο ο σχεδιασμός για καλοκαίρι, άλλαξε τελευταία στιγμή - Το «παράθυρο ευκαιρίας»

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί σώμα Αλπινιστών στον πόλεμο - Εκπληκτικές εικόνες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: «Βρήκε στα καλώδια, έγινε τόξο και τους σκότωσε», λέει αυτόπτης μάρτυρας για το εργατικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη στους δρόμους – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - H επιθυμία της οικογένειάς της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Η ψυχρότητα του δράστη που προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

06:56WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA ισχυρίζεται ότι βρήκε ενδείξεις «μη ανθρώπινης νοημοσύνης» στους ουρανούς μας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 31 Μαρτίου

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μέσα» στη νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ - Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον Εrminio - Οι 13 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουγγαρία - Ελλάδα: Για την επιστροφή στις νίκες και τα θετικά αποτελέσματα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές: Λεφτά βλέπουν σήμερα σχεδόν 1 εκατ. δικαιούχοι επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Πλησιάζει με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Erminio» - Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

05:08WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νύχτα–κόλαση στο Ισφαχάν – Στις φλόγες πλοίο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι – Σε «αδιέξοδο» η διπλωματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Πλησιάζει με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Erminio» - Οι περιοχές που θα βρεθούν σε κόκκινο συναγερμό

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της», είπε ο ταξιτζής που την εντόπισε

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νύχτα–κόλαση στο Ισφαχάν – Στις φλόγες πλοίο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι – Σε «αδιέξοδο» η διπλωματία

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Η ψυχρότητα του δράστη που προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μέσα» στη νέα ΚΕ του ΠΑΣΟΚ - Οι κερδισμένοι, οι χαμένοι και οι εκπλήξεις

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεγάλη προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη – Έρχονται μεγάλα ύψη νερού σε πολλές περιοχές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - H επιθυμία της οικογένειάς της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη στους δρόμους – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τον Εrminio - Οι 13 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ