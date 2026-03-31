Ντουμπάι: Πλήγμα σε τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Στις φλόγες το πλοίο, φόβοι για ρύπανση
Επίθεση σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Ντουμπάι, χωρίς αναφορές για θύματα
Δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πλήγμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανοιχτά του Ντουμπάι, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, το πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.
Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πηγές της ναυτιλιακής εταιρείας και της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum Corporation.
Το πλήρωμα του σκάφους είναι ασφαλές και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και γύρω από το Στενό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.