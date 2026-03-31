Ντουμπάι: Πλήγμα σε τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Στις φλόγες το πλοίο, φόβοι για ρύπανση

Δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πλήγμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανοιχτά του Ντουμπάι, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, το πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πηγές της ναυτιλιακής εταιρείας και της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation.

#Kuwait Petroleum Corporation #KPC: Kuwaiti very large crude carrier "Al-Salmi" was directly attacked by Iranian forces while positioned in the anchorage area of #Dubai Port in the #UAEhttps://t.co/iNEN0dM3L0#KUNA pic.twitter.com/i3srkSZ27c

Το πλήρωμα του σκάφους είναι ασφαλές και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και γύρω από το Στενό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.