Ντουμπάι: Πλήγμα σε τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Στις φλόγες το πλοίο, φόβοι για ρύπανση

Επίθεση σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά του Ντουμπάι, χωρίς αναφορές για θύματα

Γιάννης Φιλιππάκος

Δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό πετρέλαιο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από πλήγμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανοιχτά του Ντουμπάι, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, το πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά από άγνωστο βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου 31 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ήταν πλήρως φορτωμένο με πετρέλαιο, υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πηγές της ναυτιλιακής εταιρείας και της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation.

Το πλήρωμα του σκάφους είναι ασφαλές και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και γύρω από το Στενό του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκπτωση έως 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για το Πάσχα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεγάλη προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη – Έρχονται μεγάλα ύψη νερού σε πολλές περιοχές

03:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Πλήγμα σε τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Στις φλόγες το πλοίο, φόβοι για ρύπανση

02:16ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ μετά τον θάνατο τριών κυανόκρανων

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει το μέσο» – Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λήξης

01:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 32 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΔΕ)

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Δεν άντεξαν στις πιέσεις S&P και Nasdaq

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε καθηγήτρια σε σχολείο του Τέξας – Νεκρός ο 15χρονος

23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δεν την αποχωρίζεται με τίποτα: Η… ιδιαίτερη αφιέρωση του Έντρικ στη γυναίκα του

23:55LIFESTYLE

Kris Jenner: Η εικόνα της εξαπλώνεται στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για... «καλή τύχη»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Τελευταία εβδομάδα μαθημάτων - Πότε επιστρέφουν τα παιδιά στα θρανία τους

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα γενιά είναι εδώ – Μικροί Κρητικοί μερακλήδες μάγεψαν με τις χορευτικές τους ικανότητες

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Ακταιωρός έδιωξε Έλληνες ψαράδες από ελληνικά νερά – Δείτε βίντεο

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρός 54χρονος οδηγός οχήματος που εξετράπη της πορείας του

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές τις κρητικές λέξεις λίγοι μόνο τις γνωρίζουν – Πόσες ξέρεις;

22:56ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

22:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σκοτεινό σημείο» στο θέατρο Αλκμήνη: Δύο γυναίκες, δύο ζωές, δύο αλήθειες

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μεγάλη προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη – Έρχονται μεγάλα ύψη νερού σε πολλές περιοχές

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της», είπε ο ταξιτζής που την εντόπισε

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομή-εφιάλτης στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης- 3 συλλήψεις

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Αιχμηρό μήνυμα για το επεισόδιο Ναν - Ντόρσεϊ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στον Βόλο: 54χρονος πέθανε την επομένη της κηδείας της συζύγου του - Ήταν γονείς τριών παιδιών

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης στις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή - Ποιοι συμπληρώνουν την επτάδα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη και με ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

22:56ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Ιράν ενέκρινε σχέδιο για επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Πλήγμα σε τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ – Στις φλόγες το πλοίο, φόβοι για ρύπανση

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος - Ενσάρκωσε τον Κίτσο στους θρυλικούς Πανθέους

16:34ΕΥ ΖΗΝ

Τα τρώμε όλοι κάθε μέρα και αυξάνουν κατά 67% τον κίνδυνο καρδιακής νόσου

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ώρα μηδέν για τους ιδιοκτήτες - Ποιοι εξαιρούνται, πόσο είναι το πρόστιμο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Δύο κυανόκρανοι σκοτώθηκαν στον νότιο Λίβανο - Το Ισραήλ σκότωσε ηγετικά στελέχη της Μονάδας 1800 της Χεζμπολάχ

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

20:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Τίναξε το ντέρμπι στον... αέρα ο Ντόρσεϊ - Προκλήσεις και Βεζένκοφ

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ