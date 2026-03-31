Luna Ring: Το όραμα για δακτύλιο 10.900 χλμ. στη Σελήνη που θα στέλνει ενέργεια 24/7 στη Γη

Η ιδέα μοιάζει βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως υπάρχει και συζητιέται εδώ και χρόνια: ένα τεράστιο «ηλιακό δαχτυλίδι» γύρω από τη Σελήνη που θα παράγει ενέργεια και θα τη στέλνει στη Γη χωρίς διακοπή. Το ιαπωνικό project είναι γνωστό ως Luna Ring και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

