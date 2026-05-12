Στάθης Καλύβας εναντίον εκδόσεων Άγρα για το λάθος με τον θάνατο του Μάριου Χάκκα

Snapshot Ο Στάθης Καλύβας παραδέχτηκε λάθος στο βιβλίο του «Big Bang 1970

1973», όπου αναφέρθηκε λανθασμένα ότι ο Μάριος Χάκκας αυτοκτόνησε, ενώ πέθανε από καρκίνο.

Οι εκδόσεις Άγρα κατηγόρησαν το λάθος ως «σοβαρό ατόπημα» και «προσβολή στη μνήμη του δημιουργού και στην ιστορική αλήθεια».

Ο Καλύβας κατήγγειλε την ανακοίνωση των εκδόσεων ως δείγμα «φθόνου και κακοήθειας» και δήλωσε ότι δεν έχει πλέον σεβασμό προς τους εκδότες.

Ο εκδοτικός οίκος διορθώνει το σφάλμα στα υπάρχοντα βιβλία και στην επόμενη έκδοση.

Ο Καλύβας τόνισε ότι το λάθος είναι ασήμαντο και δεν επηρεάζει το περιεχόμενο και την ουσία του βιβλίου.

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις εκδόσεις Άγρα και τον Στάθη Καλύβα. Ο συγγραφέας έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση στo Facebook αφήνοντας αιχμές κατά του εκδοτικού του οίκου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο κατηγορεί τις εκδόσεις για «φθόνο και κακοήθεια», μετά το λάθος που εντόπισε ο εκδοτικός οίκος στο βιβλίο του «Big Bang 1970-1973». Ο ιστορικός παραδέχθηκε το λάθος του, αναφέροντας σε ανάρτησή του πως «γράψαμε λανθασμένα πως ο συγγραφέας Μάριος Χάκκας αυτοκτόνησε το 1972, ενώ στην πραγματικότητα πέθανε από καρκίνο».

Στη μακροσκελή ανάρτησή του ο κ. Καλύβας αναφέρει μεταξύ άλλων πως η ανακοίνωση μέσω της οποίας ο εκδοτικός οίκος ανέδειξε το λάθος, «δεν είναι δείγμα υπέρμετρης ίσως ευθιξίας όπως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος καλόπιστα αλλά ξεκάθαρη κακοήθεια».

«Όσο για την Άγρα, θα πω πως είχα πάντα καλή γνώμη για το εκδοτικό της έργο και δεν θα την αλλάξω. Αλλά σεβασμό στους εκδότες δεν έχω πλέον κανένα. Γιατί όταν επιλέγεις το ύφος της ανακοίνωσης, όταν χαρακτηρίζεις δημόσια ένα σφάλμα σαν και το δικό μας “σοβαρό ατόπημα” και “προσβολή στη μνήμη του δημιουργού και στην ιστορική αλήθεια” και όταν ανέχεσαι τον οχετό που προβλέψιμα αναπτύσσεται κάτω από τέτοιου είδους ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν μιλάμε για ανοησία, μιλάμε για βαθιά εμπάθεια», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Στάθης Κάλυβας.

Η ανάρτηση του ιστορικού Στάθη Καλύβα

«Για την κακοήθεια των Εκδόσεων Άγρα

Ανάρτησαν πρόσφατα μια ανακοίνωση οι εκδόσεις Άγρα με την οποία με εγκαλούν και τη Νατάσα Τριανταφύλλη για «σοβαρό ατόπημα» επειδή στο βιβλίο μας Big Bang 1970-1973 γράψαμε λανθασμένα πως ο συγγραφέας Μάριος Χάκκας αυτοκτόνησε το 1972, ενώ στην πραγματικότητα πέθανε από καρκίνο.

Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι δείγμα υπέρμετρης ίσως ευθιξίας όπως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος καλόπιστα αλλά ξεκάθαρη κακοήθεια.

Έχουμε και λέμε:

Το Big Bang είναι ένα βιβλίο 716 σελίδων που αναφέρεται σε εκατοντάδες ανθρώπους--το ευρετήριο περιλαμβάνει περίπου 800 ονόματα. Το να παρεισφρήσουν κάποια λάθη σε ένα τέτοιο έργο είναι επομένως αναπόφευκτο, το αλάθητο το διεκδικεί μόνο ο Πάπας, ίσως και η Άγρα. Η παράγραφος στην οποία εντοπίζεται το σφάλμα (στη σ. 351) εμπεριέχει 15 ονόματα και το συγκεκριμένο σφάλμα προέκυψε γιατί έγινε ένα μπέρδεμα του Χάκκα με τον ηθοποιό Νίκο Σκυλοδήμο που αναφέρεται τρεις γραμμές πιο κάτω και που όντως αυτοκτόνησε. Είναι περιττό να αναφέρω πως πρόκειται για ένα ασήμαντο σφάλμα που δεν αλλάζει το παραμικρό στην επιχειρηματολογία, το περιεχόμενο και την ουσία του βιβλίου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο IQ για να το αντιληφθεί κανείς αυτό, είναι προφανές.

Ένας ανιψιός του Μάριου Χάκκα επικοινώνησε με τον εκδοτικό μας οίκο για να επισημάνει το σφάλμα. Τον ευχαριστήσαμε, του απαντήσαμε ευγενέστατα πως λυπούμαστε, του ζητήσαμε συγγνώμη και ο εκδοτικός οίκος ανέλαβε να διορθώσει το σφάλμα τόσο στα υπό διάθεση βιβλία με ένα σημείωμα όσο και τυπογραφικά στην επόμενη έκδοση.

Αν ο ανιψιός είχε μπει στον ελάχιστο κόπο να διαβάσει έστω και μερικές σελίδες του βιβλίου θα είχε αντιληφθεί πως η αναφορά στον Χάκκα γίνεται επειδή θεωρούμε το έργο του σημαντικό, πως αποτελεί μέρος της πολιτιστικής άνθησης της περιόδου (μετάφραση για παιδιά του δημοτικού: για καλό τον αναφέρουμε). Παρ’ όλ’ αυτά, ο ανηψιός μας απειλεί, ενώ διαδίδει δυσφημιστικά πως επίτηδες κάναμε το σφάλμα δήθεν για να μειώσουμε την προσωπικότητα του Χάκκα. Γιατί άραγε; Για να πάμε κόντρα στο ίδιο μας το αφήγημα; Ή μήπως γιατί τα ονόματα που συνοδεύουν τον Χάκκα στην επίμαχη παράγραφο (από τον Αγγελόπουλο στο Σαββόπουλο) είναι μειωμένης αξίας;

Εδώ θα αρκεστώ να σημειώσω πως με εκπλήσσει το γεγονός πως κάποιοι εξακολουθούν να θεωρούν την αυτοκτονία ντροπή και θα προσθέσω πως ο στιγματισμός της αυτοχειρίας είναι μια μάλλον εξόφθαλμη μορφή ρατσισμού. Πόσο πχ στιγματίστηκε η Πηνελόπη Δέλτα που αυτοκτόνησε όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα;

Όσο για την Άγρα, θα πω πως είχα πάντα καλή γνώμη για το εκδοτικό της έργο και δεν θα την αλλάξω. Αλλά σεβασμό στους εκδότες δεν έχω πλέον κανένα. Γιατί όταν επιλέγεις το ύφος της ανακοίνωσης, όταν χαρακτηρίζεις δημόσια ένα σφάλμα σαν και το δικό μας «σοβαρό ατόπημα» και «προσβολή στη μνήμη του δημιουργού και στην ιστορική αλήθεια» και όταν ανέχεσαι τον οχετό που προβλέψιμα αναπτύσσεται κάτω από τέτοιου είδους ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν μιλάμε για ανοησία, μιλάμε για βαθιά εμπάθεια.

Ο Μάνος Χατζιδάκις είχε πει πολύ ορθά για την Αυριανή πως “μολύνει τον ελλαδικό χώρο με αναίδεια, χυδαιότητα, τραμπουκισμό και κολακεία συμπολιτών μας χαμηλής νοημοσύνης». Όπως η Αυριανή, έτσι και αυτές οι ασχήμιες θα ξεχαστούν, χαρακτηρίζοντας όμως τους φορείς τους. Αντίθετα, το Big Bang θα μείνει και θα διαβάζεται. Γιατί ο φθόνος και η κακοήθεια που προκαλεί είναι άλλη μια απόδειξη της αξίας του.

"You can't make that up" EDIT (δια χειρός Θόδωρου Πανάγου): Εντωμεταξύ οι ίδιοι, σε μια ανάρτηση 150 λέξεων πρόλαβαν να κάνουν λάθος στην γέννηση του Χάκκα που μία φορά αναφέρεται 1931 και μία φορά 1937...»

Η ανάρτηση των εκδόσεων Άγρα

«ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΚΚΑ (1937-1972)

Με έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώσαμε μια σοβαρή ιστορική ανακρίβεια στο βιβλίο των Σ. Καλύβα και Ν. Τριανταφύλλη, «BIG BANG 1970-1973» (Εκδόσεις Μεταίχμιο). Στη σελίδα 351, αναφέρεται εσφαλμένα η φράση: «Ο Μάριος Χάκκας, που θα αυτοκτονήσει την επόμενη χρονιά, είναι 41 [...]».

Είναι ευρύτερα γνωστό πως ο λογοτέχνης Μάριος Χάκκας (γεν. 1931) έφυγε από τη ζωή το 1972, νικημένος από τον καρκίνο μετά από τριετή, γενναία μάχη. Η ασθένειά του αποτελεί, μάλιστα, κεντρικό άξονα στο ύστερο έργο του. Η απόδοση ενός τραγικού θανάτου σε λανθασμένα αίτια σε ένα ιστορικό πόνημα δεν αποτελεί απλώς αμέλεια, αλλά προσβολή στη μνήμη του δημιουργού και στην ιστορική αλήθεια».

