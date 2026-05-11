Από την αρχαιοελληνική αισθητική στα «Μποτέρο» σώματα - Η έκθεση του Met Gala που συζητούν όλοι

Η νέα μεγάλη έκθεση του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση στον κόσμο της μόδας και της τέχνης, με το «Costume Art» να φέρνει στο επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα μέσα από τη σύνδεση της υψηλής ραπτικής με έργα τέχνης, αρχαιοελληνικά γλυπτά και διαφορετικούς σωματότυπους.

Η έκθεση, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φετινού Met Gala, θεωρείται ήδη μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του μουσείου, με τον επιμελητή Andrew Bolton να επιχειρεί να «σπάσει» τα όρια ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη.

Η μόδα συναντά την αρχαιοελληνική αισθητική

Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα σημεία της έκθεσης βρίσκεται η ενότητα «Classical Body», όπου δημιουργίες υψηλής ραπτικής παρουσιάζονται δίπλα σε αρχαιοελληνικά έργα και γλυπτά, παραπέμποντας ευθέως στα ιδανικά ομορφιάς της αρχαιότητας.

Δημιουργίες του Glenn Martens για τη Y/Project και του Jean Paul Gaultier ανάμεσα σε κλασικά γλυπτά, στην ενότητα «Naked & Nude Body» της έκθεσης «Costume Art» Anna-Marie Kellen - Metropolitan Museum

Πτυχώσεις, draped φορέματα και σιλουέτες εμπνευσμένες από αρχαιοελληνικούς χιτώνες κυριαρχούν στον χώρο, με δημιουργίες των Jean Paul Gaultier, Fortuny και Madame Grès να θυμίζουν σύγχρονες «θεότητες».

Οι επισκέπτες περνούν ανάμεσα σε γιγαντιαία γλυπτά και φωτισμένες προθήκες με αρχαιοελληνικά αντικείμενα, σε μία έκθεση που εξερευνά το πώς το σώμα αποτέλεσε διαχρονικά μέτρο αισθητικής, δύναμης αλλά και κοινωνικών στερεοτύπων.

Η αρχαιοελληνική αισθητική κυριαρχεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αίθουσες της έκθεσης «Costume Art» στο Met Museum, όπου haute couture δημιουργίες παρουσιάζονται δίπλα σε αρχαία ελληνικά αγγεία και γλυπτικές αναφορές Anna-Marie Kellen - Metropolitan Museum

Ο Μποτέρο της μόδας και τα σώματα εκτός προτύπων

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του «Costume Art» αφορά τις διαφορετικές μορφές σώματος και την αποδόμηση των κλασικών beauty standards.

Ογκώδεις δημιουργίες, υπερβολικές σιλουέτες και looks που θυμίζουν τις χαρακτηριστικές φιγούρες του Φερνάντο Μποτέρο, του διάσημου καλλιτέχνη που έγινε γνωστός για τις «φουσκωμένες» ανθρώπινες μορφές του -πρωταγωνιστούν στην έκθεση.

Η ενότητα «The Corpulent Body» της έκθεσης «Costume Art», αφιερωμένη στις ογκώδεις σιλουέτες και τη νέα προσέγγιση γύρω από το σώμα στη σύγχρονη μόδα

Σχεδιαστές όπως η Rei Kawakubo και ο Duran Lantink παρουσιάζουν ρούχα που αλλοιώνουν σκόπιμα τη σιλουέτα, δίνοντας έμφαση σε σώματα που για χρόνια έμεναν εκτός της κυρίαρχης εικόνας της μόδας.

Το χαρακτηριστικό ύφος του Μποτέρο με τις ογκώδεις σιλουέτες και τις exaggerated αναλογίες επηρέασε έντονα τη θεματική της έκθεσης γύρω από το σώμα και τη διαφορετικότητα

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε εγκυμοσύνη, αναπηρία, γήρανση και διαφορετικούς σωματότυπους, επιχειρώντας να παρουσιάσει το σώμα όχι ως «τέλειο», αλλά ως κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας.

Από τον κορσέ μέχρι τη σύγχρονη ταυτότητα

Το «Costume Art» εξετάζει επίσης πώς η μόδα χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά για να «διαμορφώσει» το σώμα, ειδικά το γυναικείο.

Κορσέδες, έντονες γραμμές και ιστορικά φορέματα παρουσιάζονται δίπλα σε πίνακες και γλυπτά, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές πιέσεις που συνόδευαν επί δεκαετίες την εικόνα του σώματος.

Παράλληλα, σύγχρονοι δημιουργοί χρησιμοποιούν τη μόδα ως εργαλείο προσωπικής έκφρασης, ταυτότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η επιστροφή της αρχαιοελληνικής αισθητικής στη μόδα

Το τελευταίο διάστημα, η αρχαιοελληνική αισθητική φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή fashion σκηνή, επηρεάζοντας τόσο μεγάλους οίκους μόδας όσο και εμφανίσεις celebrities.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εμφάνιση της Rosalía στο πλαίσιο της περιοδεία της, όπου εμφανίστηκε ως Αφροδίτη της Μήλου με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση

Αντίστοιχες αναφορές εντοπίστηκαν και στις εμφανίσεις των Κένταλ και Κάιλι Τζένερ, με fashion αναλυτές να βλέπουν επιρροές από την Αφροδίτη της Μήλου αλλά και τη Νίκη της Σαμοθράκης στις αέρινες σιλουέτες, τις πτυχώσεις και τις μεταλλικές λεπτομέρειες των looks τους.

Η Νίκης της Σαμοθράκης αποτέλεσε έμπνευση για την εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ

Η τάση αυτή δείχνει πως η αρχαιοελληνική τέχνη εξακολουθεί να λειτουργεί ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη μόδα, συνδέοντας το κλασικό ιδεώδες με τη σημερινή αισθητική και τη νέα αντίληψη γύρω από το σώμα.

Η έμπνευση της Κένταλ Τζένερ από την Αφροδίτης Μύλου

Η έκθεση που ήδη συζητά όλος ο κόσμος της μόδας

Το «Costume Art» θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες fashion εκθέσεις των τελευταίων ετών και πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως το νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός μετά το «Heavenly Bodies» του 2018.

Η έκθεση φιλοξενείται στις νέες μόνιμες αίθουσες του Costume Institute στο Metropolitan Museum of Art και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς θα διαρκέσει ως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

