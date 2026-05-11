Από την αρχαιοελληνική αισθητική στα «Μποτέρο» σώματα - Η έκθεση του Met Gala που συζητούν όλοι

Το «Costume Art» στο Met Museum φέρνει στο επίκεντρο το σώμα, τη διαφορετικότητα και τη σύνδεση της μόδας με την τέχνη, μέσα από αρχαιοελληνικές αναφορές

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Από την αρχαιοελληνική αισθητική στα «Μποτέρο» σώματα - Η έκθεση του Met Gala που συζητούν όλοι
Anna-Marie Kellen - Metropolitan Museum
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η έκθεση «Costume Art» στο Metropolitan Museum of Art εστιάζει στη σχέση μόδας και τέχνης, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο σώμα και την αρχαιοελληνική αισθητική.
  • Στην ενότητα «Classical Body» παρουσιάζονται haute couture δημιουργίες δίπλα σε αρχαιοελληνικά γλυπτά, αναπαριστώντας τα ιδανικά ομορφιάς της αρχαιότητας.
  • Η έκθεση προβάλλει επίσης διαφορετικούς σωματότυπους και σπάζει τα κλασικά πρότυπα ομορφιάς με υπερβολικές σιλουέτες εμπνευσμένες από τον Φερνάντο Μποτέρο.
  • Παρουσιάζονται ιστορικά ρούχα που διαμόρφωσαν το σώμα, όπως κορσέδες, παράλληλα με σύγχρονες δημιουργίες που προωθούν την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ταυτότητας.
  • Η αρχαιοελληνική αισθητική επιστρέφει στη σύγχρονη μόδα, επηρεάζοντας μεγάλους οίκους και εμφανίσεις διασημοτήτων, ενώ η έκθεση θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της μόδας.
Snapshot powered by AI

Η νέα μεγάλη έκθεση του Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση στον κόσμο της μόδας και της τέχνης, με το «Costume Art» να φέρνει στο επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα μέσα από τη σύνδεση της υψηλής ραπτικής με έργα τέχνης, αρχαιοελληνικά γλυπτά και διαφορετικούς σωματότυπους.

Η έκθεση, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φετινού Met Gala, θεωρείται ήδη μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του μουσείου, με τον επιμελητή Andrew Bolton να επιχειρεί να «σπάσει» τα όρια ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη.

Η μόδα συναντά την αρχαιοελληνική αισθητική

Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα σημεία της έκθεσης βρίσκεται η ενότητα «Classical Body», όπου δημιουργίες υψηλής ραπτικής παρουσιάζονται δίπλα σε αρχαιοελληνικά έργα και γλυπτά, παραπέμποντας ευθέως στα ιδανικά ομορφιάς της αρχαιότητας.

costume-art

Δημιουργίες του Glenn Martens για τη Y/Project και του Jean Paul Gaultier ανάμεσα σε κλασικά γλυπτά, στην ενότητα «Naked & Nude Body» της έκθεσης «Costume Art»

Anna-Marie Kellen - Metropolitan Museum

Πτυχώσεις, draped φορέματα και σιλουέτες εμπνευσμένες από αρχαιοελληνικούς χιτώνες κυριαρχούν στον χώρο, με δημιουργίες των Jean Paul Gaultier, Fortuny και Madame Grès να θυμίζουν σύγχρονες «θεότητες».

Οι επισκέπτες περνούν ανάμεσα σε γιγαντιαία γλυπτά και φωτισμένες προθήκες με αρχαιοελληνικά αντικείμενα, σε μία έκθεση που εξερευνά το πώς το σώμα αποτέλεσε διαχρονικά μέτρο αισθητικής, δύναμης αλλά και κοινωνικών στερεοτύπων.

Costume Art

Η αρχαιοελληνική αισθητική κυριαρχεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αίθουσες της έκθεσης «Costume Art» στο Met Museum, όπου haute couture δημιουργίες παρουσιάζονται δίπλα σε αρχαία ελληνικά αγγεία και γλυπτικές αναφορές

Anna-Marie Kellen - Metropolitan Museum

Ο Μποτέρο της μόδας και τα σώματα εκτός προτύπων

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του «Costume Art» αφορά τις διαφορετικές μορφές σώματος και την αποδόμηση των κλασικών beauty standards.

Ογκώδεις δημιουργίες, υπερβολικές σιλουέτες και looks που θυμίζουν τις χαρακτηριστικές φιγούρες του Φερνάντο Μποτέρο, του διάσημου καλλιτέχνη που έγινε γνωστός για τις «φουσκωμένες» ανθρώπινες μορφές του -πρωταγωνιστούν στην έκθεση.

costume-art

Η ενότητα «The Corpulent Body» της έκθεσης «Costume Art», αφιερωμένη στις ογκώδεις σιλουέτες και τη νέα προσέγγιση γύρω από το σώμα στη σύγχρονη μόδα

Σχεδιαστές όπως η Rei Kawakubo και ο Duran Lantink παρουσιάζουν ρούχα που αλλοιώνουν σκόπιμα τη σιλουέτα, δίνοντας έμφαση σε σώματα που για χρόνια έμεναν εκτός της κυρίαρχης εικόνας της μόδας.

Μποτέρο

Το χαρακτηριστικό ύφος του Μποτέρο με τις ογκώδεις σιλουέτες και τις exaggerated αναλογίες επηρέασε έντονα τη θεματική της έκθεσης γύρω από το σώμα και τη διαφορετικότητα

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε εγκυμοσύνη, αναπηρία, γήρανση και διαφορετικούς σωματότυπους, επιχειρώντας να παρουσιάσει το σώμα όχι ως «τέλειο», αλλά ως κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας.

Από τον κορσέ μέχρι τη σύγχρονη ταυτότητα

Το «Costume Art» εξετάζει επίσης πώς η μόδα χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά για να «διαμορφώσει» το σώμα, ειδικά το γυναικείο.

Κορσέδες, έντονες γραμμές και ιστορικά φορέματα παρουσιάζονται δίπλα σε πίνακες και γλυπτά, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές πιέσεις που συνόδευαν επί δεκαετίες την εικόνα του σώματος.

Παράλληλα, σύγχρονοι δημιουργοί χρησιμοποιούν τη μόδα ως εργαλείο προσωπικής έκφρασης, ταυτότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Η επιστροφή της αρχαιοελληνικής αισθητικής στη μόδα

Το τελευταίο διάστημα, η αρχαιοελληνική αισθητική φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή fashion σκηνή, επηρεάζοντας τόσο μεγάλους οίκους μόδας όσο και εμφανίσεις celebrities.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εμφάνιση της Rosalía στο πλαίσιο της περιοδεία της, όπου εμφανίστηκε ως Αφροδίτη της Μήλου με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Ροζαλία

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση

Αντίστοιχες αναφορές εντοπίστηκαν και στις εμφανίσεις των Κένταλ και Κάιλι Τζένερ, με fashion αναλυτές να βλέπουν επιρροές από την Αφροδίτη της Μήλου αλλά και τη Νίκη της Σαμοθράκης στις αέρινες σιλουέτες, τις πτυχώσεις και τις μεταλλικές λεπτομέρειες των looks τους.

Κένταλ Τζένερ

Η Νίκης της Σαμοθράκης αποτέλεσε έμπνευση για την εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ

Η τάση αυτή δείχνει πως η αρχαιοελληνική τέχνη εξακολουθεί να λειτουργεί ως διαχρονική πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη μόδα, συνδέοντας το κλασικό ιδεώδες με τη σημερινή αισθητική και τη νέα αντίληψη γύρω από το σώμα.

κένταλ τζένερ - αφροδίτη

Η έμπνευση της Κένταλ Τζένερ από την Αφροδίτης Μύλου

Η έκθεση που ήδη συζητά όλος ο κόσμος της μόδας

Το «Costume Art» θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες fashion εκθέσεις των τελευταίων ετών και πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως το νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός μετά το «Heavenly Bodies» του 2018.

Η έκθεση φιλοξενείται στις νέες μόνιμες αίθουσες του Costume Institute στο Metropolitan Museum of Art και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθώς θα διαρκέσει ως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 79χρονης - Της απέσπασαν 80.000 ευρώ

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζευγάρι ένστολων αλληλομηνύθηκαν και κατέληξαν στα κρατητήρια

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Για τζόγκινγκ παρέα με Κενυάτη μαραθωνοδρόμο και η βόλτα σε δημοτικό σχολείο - Βίντεο

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Allyson Felix: Από τον ρατσισμό και τη δύσκολη εγκυμοσύνη στη δημιουργία ενός brand που εμπνέει κάθε γυναίκα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Oλλανδία: Πίνακας που είχαν λεηλατήσει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων συνεργάτη των SS

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

14:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχαίας Αττικής για τα ηλεκτρικά πατίνια: 214 παραβάσεις

14:25ANNOUNCEMENTS

«Ήπειρος»: Η ηπειρώτικη μουσική ζωντανεύει στο Ηρώδειο στις 9 Ιουνίου

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

14:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από την αρχαιοελληνική αισθητική στα «Μποτέρο» σώματα - Η έκθεση που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Met Gala

14:11ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί φτερνίζεστε όταν κοιτάτε τον ήλιο

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιφλόιλ: Ποστάρει Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα παίρνει F-35 μαζί με F-16 Viper και Rafale

13:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλλιθέα: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στον 58χρονο για τους πυροβολισμούς σε μπαρ

13:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

36 χρόνια από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου: Ο ράφτης που φόρεσε το κοστούμι του θρύλου του λαϊκού τραγουδιού

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κύμινα

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ζέτα Μακρυπούλια: Εντάσσεται στον θίασο της «Ειρήνης» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

13:44LIFESTYLE

«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Νεκρός serial killer που σκότωσε και την έγκυο πρώην σύντροφό του

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βραζιλία: Ο γαμπρός σκότωσε τη νύφη στο γαμήλιο πάρτι

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Δέος για την Αμφίπολη: Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σύνολο του περιβόλου 497 μέτρων του τύμβου

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον για πρώτη φορά: «Ήταν τέρας, μας κακοποιούσε για χρόνια»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φέρνει» βροχές το GFS στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο - Οι 5 περιοχές

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

11:07LIFESTYLE

Ποινική δίωξη εις βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδική γέννηση καμηλοπάρδαλης μπροστά σε επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Βιρτζίνια - Δείτε βίντεο

12:51LIFESTYLE

Το Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού: Τι δηλώνει η σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία των πολιτικών

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο Γερμανός τουρίστας που δικαιώθηκε στη μάχη της πετσέτας στην Κω: «Τα παιδιά μου ξάπλωναν στο πάτωμα δίπλα σε άδειες ξαπλώστρες»

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εικόνες με πρησμένο πρόσωπο - Νέες φήμες για την υγεία του

13:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

36 χρόνια από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου: Ο ράφτης που φόρεσε το κοστούμι του θρύλου του λαϊκού τραγουδιού

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι εικόνες της οργής - Οι επιβάτες του Hondius κάνουν βόλτες χωρίς μάσκες!

14:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχαίας Αττικής για τα ηλεκτρικά πατίνια: 214 παραβάσεις

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πόθεν Έσχες του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι δηλώνει για εισοδήματα και ακίνητα

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ