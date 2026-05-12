Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των δημόσιων υπαλλήλων έχει προαναγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Βασικά αιτήματα της απεργίας είναι οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σχολείων.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Παραδοσιακά, ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε απεργίες, τα σχολεία δεν αναστέλλουν πλήρως τη λειτουργία τους. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα, εφόσον κάποιοι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να απεργήσουν.

Για τις 17 Μαΐου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που δεν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Συνήθως, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εκ των προτέρων τους γονείς σχετικά με τη συμμετοχή τους ή μη στην απεργία, ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός.

Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, με τους εργαζομένους να αντιδρούν σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Απεργία στα ΜΜΜ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει η στάση των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη αν θα προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ή σε πλήρη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση.