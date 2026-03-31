Epic Fury: Πώς λειτουργεί η μεγαλύτερη αντιαεροπορική ομπρέλα του κόσμου - «Μάγοι» και «Space Force»

Ο διοικητής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε την εξουδετέρωση της αμυντικής ικανότητας του Ιράν μετά από πέντε εβδομάδες επιχειρήσεων.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Epic Fury: Πώς λειτουργεί η μεγαλύτερη αντιαεροπορική ομπρέλα του κόσμου - «Μάγοι» και «Space Force»
US Centcom
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επιχειρησιακή αποτίμηση της επιχείρησης Epic Fury των ΗΠΑ προχώρησε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ από τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζοντας την πορεία της και δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία για την δράση των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Τώρα, στην πέμπτη εβδομάδα της εκστρατείας μας, η επιχειρησιακή μου εκτίμηση είναι ότι σημειώνουμε αναμφισβήτητη πρόοδο στην εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να ασκεί ουσιαστική επιρροή εκτός των συνόρων του. Δεν βλέπουμε το Πολεμικό Ναυτικό τους να πλέει, δεν βλέπουμε τα αεροσκάφη τους να πετούν, ενώ τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας τους έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό» τόνισε ο διοικητής της CENTCOM.

Η μεγαλύτερη αντιπυραυλική ομπρέλα στον κόσμο

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις αμερικανικές δυνάμεις που είναι αναπτυγμένες στις χώρες του Κόλπου, ο Ναύαρχος Κούπερ επισκέφθηκε το προσωπικό που χειρίζεται την πιο εξελιγμένη και εκτεταμένη ενεργή αεράμυνα παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη «ομπρέλα» προστασίας έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να αναχαιτίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις με πυραύλους και drones από την πλευρά του Ιράν. Ο ίδιος εξήρε τον επαγγελματισμό των 50.000 ένστολων, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της καμπάνιας βασίζεται στην ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα των μαχητών στο πεδίο.

Ο Κούπερ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη που επιχειρούν από τον Φεβρουάριο, όπως έναν χειριστή ηλεκτρονικών συστημάτων (wizard) - που ονομάζονται «μάγοι» της ηλεκτρονικής ομάδας κρούσης, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρώσει δεκάδες αποστολές. Όπως ανακοινώθηκε, οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν την εγρήγορσή τους, παρά την ξεκάθαρη υπεροχή που έχουν επιδείξει από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας μαζική ισχύ πυρός για την αποδόμηση των στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ναύαρχος: «Συνάντησα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας που χειρίζονται το πιο εξελιγμένο και το μεγαλύτερο ενεργό σύστημα αεροπορικής άμυνας στον κόσμο, εδώ στη Μέση Ανατολή, με σκοπό την άμυνα ενάντια στις αδιάκριτες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Από την πρώτη μέρα, οι μαχητές μας έχουν επίσης επιδείξει απαράμιλλη δυνατότητα και φονικότητα, αποδομώντας συστηματικά τις δυνατότητες του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και ναυτικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας τεράστια ισχύ πυρός. Κάθε κλάδος των ενόπλων δυνάμεων σημειώνει πρωτοφανή επιτυχία».

Συντονισμένη δράση σε όλα τα μέτωπα

Η επιχείρηση εξελίσσεται με τη συμμετοχή όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, επιτυγχάνοντας πρωτοφανή αποτελέσματα. Το ναυτικό εξαπολύει κύματα πυραύλων κρουζ, ενώ η αεροπορία πραγματοποιεί στρατηγικούς βομβαρδισμούς εντός του ιρανικού εδάφους με τη συνδρομή αεροσκαφών ανεφοδιασμού. Παράλληλα, ο στρατός ξηράς και οι πεζοναύτες εκτελούν πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, παρέχοντας ταυτόχρονα αμυντική κάλυψη στους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Space Force, η οποία εξασφάλισε την υπεροχή στο διάστημα, λειτουργώντας ως κρίσιμος καταλύτης για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Κι όμως, ο Ναύαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις οικογένειες των στρατιωτών πίσω στην πατρίδα, τονίζοντας ότι η στήριξή τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του πιο ισχυρού στρατού που έχει δει ποτέ ο κόσμος. «Δεν υπάρχει αποστολή πολύ δύσκολη για τους πολεμιστές μας», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας για τη συνέχεια της επιχείρησης Epic Fury.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
