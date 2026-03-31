Δικαστήριο μπλόκαρε την κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου

Ομοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε την Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, και να απαγορεύσει τη συνέχιση των εργασιών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής της Ουάσινγκτον Ρίτσαρντ Λεόν, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους, έκανε δεκτό το αίτημα μιας ομάδας υπερασπιστών της πολιτιστικής κληρονομιάς για την έκδοση προσωρινής διαταγής που αναστέλλει προσωρινά το έργο.

Ο Λεόν, όπως αναφέρει το Associated Press, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Εθνικό Ίδρυμα για τη Διατήρηση της Ιστορικής Κληρονομιάς είναι πιθανό να κερδίσει την υπόθεση βάσει των ισχυρισμών του, επειδή «κανένας νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία που ισχυρίζεται ότι έχει».

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο διαχειριστής του Λευκού Οίκου για τις μελλοντικές γενιές των προεδρικών οικογενειών. Δεν είναι, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης!», έγραψε ο δικαστής.

Ο Λεόν ανέστειλε την εφαρμογή της διαταγής του για 14 ημέρες, αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση «θέτει νέα και σοβαρά ζητήματα και ότι η διακοπή ενός εν εξελίξει κατασκευαστικού έργου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα». Αναγνώρισε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να ασκήσει έφεση κατά της απόφασής του.

Ο δικαστής αποφάνθηκε ότι οποιαδήποτε κατασκευαστική εργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του Λευκού Οίκου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της ασφαλιστικής διάταξης. Ο Λεόν δήλωσε ότι εξέτασε υλικό που του υπέβαλε η κυβέρνηση ιδιωτικά πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διακοπή της κατασκευής δεν θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Απαντώντας στην απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το ίδρυμα που τον μήνυσε για ένα έργο που, όπως είπε, κατασκευάζεται χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους. «Δεν βγάζει πολύ νόημα, έτσι δεν είναι;» έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφαση.