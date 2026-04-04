Σοβαρή προειδοποίηση: Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που οδηγούν την Ευρώπη σε αυτοκαταστροφή

Snapshot Ο Μπιλ Άκμαν προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από οικονομική και κοινωνική κατάρρευση λόγω ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και αντικαπιταλιστικών πολιτικών.

Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση επιβαρύνει τα κοινωνικά συστήματα, ενισχύει την εγκληματικότητα και οδηγεί σε κατάληψη τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Η Ευρώπη υστερεί στην καινοτομία, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, και η "πράσινη" ατζέντα αυξάνει την ενεργειακή της εξάρτηση.

Η συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, με το ΝΑΤΟ να βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση και την Ευρώπη να αντιμετωπίζει αυξημένα στρατιωτικά βάρη.

Ο Άκμαν εκφράζει αμφιβολίες για το αν η Ευρώπη μπορεί πλέον να διορθώσει την πορεία της και καλεί σε άμεση αφύπνιση.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και επενδυτής Μπιλ Άκμαν δημοσίευσε ένα μακροσκελές μανιφέστο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, επικρίνοντας δριμύτατα την τρέχουσα πολιτική πορεία της Ευρώπης.

Ο Γουίλιαμ Άλμπερτ Άκμαν είναι Αμερικανός δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, μιας εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως ακτιβιστής επενδυτής.

Europe is on a path to destroying itself.



Unchecked immigration of millions of immigrants that burden their welfare states, bring violence and terrorism to their shores, and take over local governance, one city at a time.



Anti-capitalist policies that make it difficult for… https://t.co/JtaaNhCr0a — Bill Ackman (@BillAckman) April 2, 2026

Ο επιχειρηματίας πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οδηγούν τις χώρες τους στο δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης και ότι ο χρόνος για να διορθωθούν τα λάθη τους μπορεί να έχει ήδη περάσει.

Βασικό πρόβλημα οι πολιτικές μετανάστευσης

Ο Άκμαν προσδιόρισε την πολιτική μετανάστευσης ως ένα από τα κύρια προβλήματα. Υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη είσοδος εκατομμυρίων ανθρώπων επιβαρύνει αφόρητα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τροφοδοτεί το έγκλημα και την απειλή της τρομοκρατίας και οδηγεί στην de facto κατάληψη της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Οικονομική κατάρρευση

Η οικονομική διάγνωση του επενδυτή δεν ήταν λιγότερο αυστηρή. Ο Άκμαν επεσήμανε την επικράτηση του αντικαπιταλιστικού αισθήματος και της σκληρής φορολογίας, που σκοτώνουν την κουλτούρα των νεοσύστατων επιχειρήσεων και εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τεχνολογικό κενό.

Σύμφωνα με τον Άκμαν, η Ευρώπη έχει αποτύχει εντελώς να καινοτομήσει στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν διαθέτει την υπολογιστική ισχύ για να ανταγωνιστεί για την ηγεσία στο μέλλον. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την «πράσινη» ατζέντα, η οποία έχει αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της περιοχής εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για πόρους.

Συλλογική ασφάλεια

Η πιο έντονη κριτική επικεντρώθηκε στη συλλογική ασφάλεια. Ο Άκμαν τόνισε την παράδοξη φύση της κατάστασης: ενώ οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες εμποδίζουν τον εναέριο χώρο και την πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η Δύση προσπαθεί να εξουδετερώσει την πυρηνική και βαλλιστική απειλή από το Ιράν, του οποίου οι πύραυλοι είναι ήδη ικανοί να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το βάρος της ασφάλειας στην Ευρώπη θα αυξηθεί απότομα, ενώ η οικονομία της συνεχίζει να υστερεί», κατέληξε ο επιχειρηματίας.

Ο Μπιλ Άκμαν ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια προειδοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να «ξυπνήσει», αν και εξέφρασε αμφιβολίες ότι αυτό είναι ακόμα εφικτό.

