Σοβαρή προειδοποίηση: Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που οδηγούν την Ευρώπη σε αυτοκαταστροφή

Και ο χρόνος για διορθωτικές κινήσεις πιθανόν να έχει παρέλθει.... 

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ο Μπιλ Άκμαν προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από οικονομική και κοινωνική κατάρρευση λόγω ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και αντικαπιταλιστικών πολιτικών.
  • Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση επιβαρύνει τα κοινωνικά συστήματα, ενισχύει την εγκληματικότητα και οδηγεί σε κατάληψη τοπικών αυτοδιοικήσεων.
  • Η Ευρώπη υστερεί στην καινοτομία, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, και η "πράσινη" ατζέντα αυξάνει την ενεργειακή της εξάρτηση.
  • Η συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, με το ΝΑΤΟ να βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση και την Ευρώπη να αντιμετωπίζει αυξημένα στρατιωτικά βάρη.
  • Ο Άκμαν εκφράζει αμφιβολίες για το αν η Ευρώπη μπορεί πλέον να διορθώσει την πορεία της και καλεί σε άμεση αφύπνιση.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και επενδυτής Μπιλ Άκμαν δημοσίευσε ένα μακροσκελές μανιφέστο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, επικρίνοντας δριμύτατα την τρέχουσα πολιτική πορεία της Ευρώπης.

Ο Γουίλιαμ Άλμπερτ Άκμαν είναι Αμερικανός δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, μιας εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως ακτιβιστής επενδυτής.

Ο επιχειρηματίας πιστεύει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οδηγούν τις χώρες τους στο δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης και ότι ο χρόνος για να διορθωθούν τα λάθη τους μπορεί να έχει ήδη περάσει.

Βασικό πρόβλημα οι πολιτικές μετανάστευσης

Ο Άκμαν προσδιόρισε την πολιτική μετανάστευσης ως ένα από τα κύρια προβλήματα. Υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη είσοδος εκατομμυρίων ανθρώπων επιβαρύνει αφόρητα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τροφοδοτεί το έγκλημα και την απειλή της τρομοκρατίας και οδηγεί στην de facto κατάληψη της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Οικονομική κατάρρευση

Η οικονομική διάγνωση του επενδυτή δεν ήταν λιγότερο αυστηρή. Ο Άκμαν επεσήμανε την επικράτηση του αντικαπιταλιστικού αισθήματος και της σκληρής φορολογίας, που σκοτώνουν την κουλτούρα των νεοσύστατων επιχειρήσεων και εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τεχνολογικό κενό.

Σύμφωνα με τον Άκμαν, η Ευρώπη έχει αποτύχει εντελώς να καινοτομήσει στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν διαθέτει την υπολογιστική ισχύ για να ανταγωνιστεί για την ηγεσία στο μέλλον. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την «πράσινη» ατζέντα, η οποία έχει αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της περιοχής εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για πόρους.

Συλλογική ασφάλεια

Η πιο έντονη κριτική επικεντρώθηκε στη συλλογική ασφάλεια. Ο Άκμαν τόνισε την παράδοξη φύση της κατάστασης: ενώ οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες εμποδίζουν τον εναέριο χώρο και την πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η Δύση προσπαθεί να εξουδετερώσει την πυρηνική και βαλλιστική απειλή από το Ιράν, του οποίου οι πύραυλοι είναι ήδη ικανοί να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το βάρος της ασφάλειας στην Ευρώπη θα αυξηθεί απότομα, ενώ η οικονομία της συνεχίζει να υστερεί», κατέληξε ο επιχειρηματίας.

Ο Μπιλ Άκμαν ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια προειδοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να «ξυπνήσει», αν και εξέφρασε αμφιβολίες ότι αυτό είναι ακόμα εφικτό.

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική έκκληση γιατρού για τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18 χρονών παιδί έμεινε παραπληγικό»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ