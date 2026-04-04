Ντουμπάι: Συντρίμμια από την αναχαίτιση βλήματος έπεσαν σε κτίριο

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενημέρωσαν τα ξημερώματα πως συντρίμμια προερχόμενα από την αναχαίτιση απροσδιόριστου βλήματος έπεσαν σε κτίριο στην περιοχή της μαρίνας στο Ντουμπάι.

Δεν προκλήθηκε πυρκαγιά ούτε αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διευκρίνισαν.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης