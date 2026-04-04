Λονδίνο: Αστυνομικοί άφησαν σακίδιο με... όπλα έξω από το σπίτι του δημάρχου

Το σακίδιο περιείχε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο MP5 Heckler & Koch, ένα πιστόλι Glock, ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυρομαχικά

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λονδίνο: Αστυνομικοί άφησαν σακίδιο με... όπλα έξω από το σπίτι του δημάρχου

Το σακίδιο με τα όπλα

The Sun
  • Αστυνομικοί της φρουράς του δημάρχου Λονδίνου, Σαντίκ Καν, άφησαν έξω από το σπίτι του σακίδιο που περιείχε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο, ένα πιστόλι, ένα taser και πυρομαχικά.
  • Το σακίδιο βρέθηκε από πολίτη που ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία ανέκτησε τα όπλα επτά λεπτά μετά την κλήση.
  • Πέντε αστυνομικοί έχουν προσωρινά απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.
  • Η αστυνομική διεύθυνση εκτιμά ότι το σακίδιο παράπεσε από τους αξιωματικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία.
Σακίδιο με... όπλα άφησαν έξω από το σπίτι του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, αστυνομικοί της φρουράς του, το οποίο εντοπίστηκε από περαστικούς.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, το σακίδιο περιείχε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο MP5 Heckler & Koch, ένα πιστόλι Glock, ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυρομαχικά.

Ένας εργάτης, ο Τζόρνταν Γκρίφιθς, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ενημέρωσε την αστυνομία όταν η σύντροφός του βρήκε το σακίδιο στο πεζοδρόμιο το βράδυ της Τρίτης. Ο ίδιος ανέφερε ότι έπαθε σοκ όταν ανακάλυψε το περιεχόμενο. «Δεν πίστευα στα μάτια μου και τράβηξα μερικές φωτογραφίες ως πειστήρια όσων είχαμε βρει».

opla-1.jpg

Το σακίδιο με τα όπλα

The Sun

«Τηλεφώνησα στην αστυνομία και τους είπα τι είχα βρει. Μέσα σε λίγα λεπτά, εμφανίστηκαν για να πάρουν τα όπλα… Όταν έφθασαν, σοκαρίστηκαν πραγματικά», ανέφερε.

Αφηγήθηκε πως του είπαν πως το σακίδιο με τα όπλα άφησε εκεί κάποιος από τους αξιωματικούς ασφαλείας του Σαντίκ Καν. «Μου φάνηκε λογικό, αφού μένει εκεί», συμπλήρωσε.

opla-2.jpg

Το σακίδιο με τα όπλα

The Sun

Σε εξέλιξη είναι η διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ πέντε αστυνομικοί έχουν απαλλαγεί προσωρινά από τα καθήκοντά τους. Σε ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης αναφέρεται πως «ένας πολίτης τηλεφώνησε στην αστυνομία αφού βρήκε σακίδιο που περιείχε υπηρεσιακά όπλα και ένα taser σε δρόμο του νότιου Λονδίνου».

«Επτά λεπτά μετά το τηλεφώνημα στην αστυνομία, αξιωματικοί έφθασαν στο σημείο και ανέκτησαν με ασφάλεια τα αντικείμενα», διευκρινίζεται.

«Εξετάζουμε επειγόντως τις συνθήκες αυτού του περιστατικού, αναγνωρίζοντας την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει», επισημαίνεται. «Επί του παρόντος, εκτιμάται πως το σακίδιο παράπεσε από αξιωματικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία, λίγη ώρα προτού εντοπιστεί από τον πολίτη».

Εκπρόσωπος του δημάρχου Σαντίκ Καν δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό συμβάν, το οποίο έχει παραπεμφθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία πρέπει τώρα να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ