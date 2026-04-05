Ιταλία: Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους - Αρχηγός φατρίας της Καμόρα

Ο Ρομπέρτο Ματσαρέλα βρισκόταν στην τέταρτη θέση της λίστας με άτομα που αναζητούνταν από τις αρχές του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ρομπέρτο Ματσαρέλα, αρχηγός της φατρίας Mazzarella της Καμόρα, συνελήφθη στην Ακτή Αμάλφι μετά από πάνω από έναν χρόνο διαφυγής.
  • Ήταν καταζητούμενος για δολοφονία που συνδέεται με παλαιότερη βεντέτα μεταξύ φατριών και βρισκόταν στην τέταρτη θέση της λίστας καταζητούμενων του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν Καραμπινιέροι, η ιταλική πολεμική αεροπορία και η ακτοφυλακή, με την αστυνομία να εντοπίζει μετρητά, πολυτελή ρολόγια και πλαστά έγγραφα στη βίλα του Ματσαρέλα.
  • Η φατρία Mazzarella ελέγχει λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών στη Νάπολη και εμπλέκεται σε παραχάραξη και ξέπλυμα χρήματος στη βόρεια Ιταλία.
  • Η σύλληψη χαρακτηρίστηκε από τις αρχές και πολιτικούς ως σημαντική επιτυχία και μήνυμα ενίσχυσης της ασφάλειας και της νομιμότητας στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο διαφυγής, ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Ιταλίας συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία.

Πρόκειται για τον Ρομπέρτο Ματσαρέλα, αρχηγό της διαβόητης φατρίας Mazzarella της Καμόρα, εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τη Νάπολη.

Σύλληψη σε πολυτελή βίλα στην Ακτή Αμάλφι

Ο 48χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, σε πολυτελή βίλα στην Ακτή Αμάλφι, όπου διέμενε μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βιέτρι σουλ Μάρε, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι «δεν προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του».

Πάνω από έναν χρόνο καταζητούμενος για δολοφονία

Ο Ματσαρέλα βρισκόταν στην τέταρτη θέση της λίστας του ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών με τους πλέον καταζητούμενους.

Ήταν καταζητούμενος από τις 28 Ιανουαρίου 2025, όταν επρόκειτο να συλληφθεί για τη δολοφονία του Αντόνιο Μαϊόνε το 2000, στην περιοχή Σαν Τζιοβάνι α Τεντούτσιο.

Η υπόθεση συνδέεται με παλαιότερη βεντέτα, καθώς ο αδελφός του θύματος, Ιβάν Μαϊόνε, είχε ομολογήσει τη δολοφονία του πατέρα του Ματσαρέλα, Σαλβατόρε, το 1995.

Η επιχείρηση των αρχών και τα ευρήματα

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να εισβάλλουν στη βίλα δίπλα στη θάλασσα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Καραμπινιέροι, η ιταλική πολεμική αεροπορία, καθώς και σκάφος της ακτοφυλακής του Σαλέρνο, που παρακολουθούσε τη θαλάσσια περιοχή.

Κατά την έφοδο, οι αρχές εντόπισαν 20.000 ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα ταυτότητας.

Η δράση της φατρίας Mazzarella

Η οικογένεια Mazzarella ελέγχει μεγάλο μέρος του λαθρεμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών στη Νάπολη, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε παραχάραξη και ξέπλυμα χρήματος μέσω του Μιλάνου και της βόρειας Ιταλίας.

Ικανοποίηση από τις αρχές και τους πολιτικούς

Η σύλληψη έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αρχές και τον πολιτικό κόσμο.

Ο νομάρχης της Νάπολης, Μισέλ Ντε Μπαρί, χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχία της έρευνας», τονίζοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα «ακούραστης εργασίας και υψηλού επαγγελματισμού».

Όπως δήλωσε, «η σύλληψη επιβεβαιώνει την παρουσία του κράτους στην περιοχή και αποκαθιστά το αίσθημα ασφάλειας και νομιμότητας στους πολίτες».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της επιτροπής κατά της μαφίας, Κιάρα Κολοζίμο, εξέφρασε «τεράστια ικανοποίηση» για την επιχείρηση, ενώ η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πίνα Πιτσιέρνο, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για το κράτος και σαφές μήνυμα στον αγώνα κατά της μαφίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
