Δυτική Όχθη: Υπό διωγμό μία από τις παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο

Καθολικές μοναχές και μέλη του κλήρου στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 5ου αιώνα στο παλαιστινιακό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα

Snapshot Η χριστιανική κοινότητα της Ταϊμπέχ στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζει αυξανόμενη βία και παρενοχλήσεις από εβραίους εποίκους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ύπαρξή της.

Οι έποικοι έχουν καταλάβει γη, οδηγούν ζώα σε ελαιώνες και χωράφια της κοινότητας και έχουν πραγματοποιήσει επιδρομές με καταστροφές σε περιουσίες και εκκλησίες.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε μέτρα που επιτρέπουν την αγορά ακινήτων στη Δυτική Όχθη, αυξάνοντας τον κίνδυνο προσάρτησης και κλιμάκωσης της κατοχής.

Η χριστιανική κοινότητα της Δυτικής Όχθης έχει μειωθεί σημαντικά από το 1967, ενώ οι επιθέσεις εναντίον της έχουν αυξηθεί, με το ΟΗΕ να καταγράφει πάνω από 1.800 επιθέσεις εποίκων το 2025.

Ο ισραηλινός στρατός και οι εποίκοι έχουν εγκαθιδρύσει νέους οικισμούς γύρω από τη Βηθλεέμ, περικυκλώνοντας την περιοχή και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων κατοίκων. Snapshot powered by AI

Η κοινότητα Ταϊμπέχ, έχει επιβιώσει από τους σταυροφόρους και την Οθωμανική και Βρετανική αυτοκρατορία, αλλά οι τελευταίες επιθέσεις θέτουν το μέλλον της υπό αμφισβήτηση. Μία μικρή πόλη στην κορυφή ενός λόφου στην καρδιά της Δυτικής Όχθης, η Ταϊμπέχ είναι μια από τις παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες στον κόσμο. Μετά τις αυξανόμενες επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους, αισθάνεται πλέον ότι βρίσκεται υπό πολιορκία και αγωνίζεται για την ύπαρξή της.

Η βία από τους Εβραίους εποίκους στην Παλαιστίνη έχει πλέον πλήξει και τους κατοίκους της Ταϊμπέχ, του μοναδικού αμιγώς χριστιανικού παλαιστινιακού χωριού. Η Ταϊμπέχ είναι το αρχαίο Εφραίμ, η τοποθεσία που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου κατέφυγε ο Ιησούς μετά την ανάσταση του Λαζάρου (Ιωάννης 11:54), και όπου η χριστιανική κοινότητα έχει εξαιρετικά αρχαίες ρίζες

Μια εκκλησία χτίστηκε εδώ τον πέμπτο αιώνα και η αποκλειστικά χριστιανική κοινότητα επέζησε από τους σταυροφόρους, την κατάκτηση από τον Σαλαντίν, την Οθωμανική αυτοκρατορία, τη Βρετανική αυτοκρατορία και τρεις αραβοϊσραηλινούς πολέμους, αλλά οι κάτοικοί της λένε ότι η μακροπρόθεσμη επιβίωσή της κινδυνεύει.

Υπάρχουν τέσσερις σημαντικοί ισραηλινοί οικισμοί γύρω από την Ταϊμπέχ, και αμέτρητα ανεπίσημα φυλάκια έχουν επίσης ξεφυτρώσει στους απόκρημνους λόφους με θέα την κοιλάδα του Ιορδάνη. Έχουν δημιουργηθεί από Εβραίους που στέλνουν, τους «νέους στην κορυφή του λόφου», για να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τους ντόπιους Παλαιστίνιους.

Οι αδιάκοπες αρπαγές γης και ο εκφοβισμός είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται στη Δυτική Όχθη σε μια εκστρατεία που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει «εθνοκάθαρση», η οποία καθοδηγείται από σκληροπυρηνικά μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και τον υπουργό εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. «Πρώτα έδιωξαν τους Βεδουίνους τα τελευταία τρία χρόνια και έστησαν τα τροχόσπιτά τους και έφεραν τις αγελάδες και τα πρόβατά τους. Χρησιμοποιούν τη γη χωρίς καμία άδεια από τους ιδιοκτήτες και από εμάς», δήλωσε ο πατήρ Μπασάρ Φαουάντλεχ, ο ιερέας της εκκλησίας του Χριστού Λυτρωτή.

Ο Αμπούνα Μπασάρ Μπασιέλ τελεί την πρωινή λειτουργία των Χριστουγέννων στην εκκλησία του Χριστού Λυτρωτή στην Ταϊμπέχ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Αφού έδιωξαν τους Βεδουίνους νομάδες και τα κοπάδια τους, ο Φαουάντλεχ είπε ότι οι έποικοι άρχισαν να οδηγούν τις αγελάδες και τα πρόβατά τους στους ελαιώνες και τα χωράφια που αποτελούν την ψυχή της Ταϊμπέχ εδώ και χιλιετίες. «Εδώ και τρία χρόνια, μας απαγορεύεται να επισκεφτούμε τη γη μας. Μας απαγορεύεται να φροντίζουμε τις ελιές», είπε. Οι μόνες φορές που οι ντόπιοι βγαίνουν στην ύπαιθρο είναι όταν διπλωμάτες από τα γαλλικά και ιταλικά προξενεία έρχονται να τους συνοδεύσουν για λίγες μέρες κάθε περίοδο συγκομιδής.

Τον τελευταίο χρόνο, η πίεση έχει αυξηθεί περαιτέρω. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, οι έποικοι έβαλαν φωτιά στο χώρο της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Πέτρου, του 5ου αιώνα. Έκτοτε, ομάδες νεαρών από την κορυφή του λόφου έχουν πραγματαποιήσει επιδρομές στην πόλη τέσσερις φορές, βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητα και λάστιχα και σπάζοντας παράθυρα.

Στις 19 Μαρτίου, η ενορία δήλωσε ότι περίπου 30 έποικοι κατέλαβαν ένα εργοστάσιο σκυροδέματος και ένα λατομείο πέτρας στην άκρη της Ταϊμπέχ, ύψωσαν την ισραηλινή σημαία και προσευχήθηκαν στο σημείο, σε αυτό που θεωρήθηκε τοπικά ως δήλωση πρόθεσης ότι οι εισβολείς θα άρχιζαν να καταλαμβάνουν τμήματα της ίδιας της πόλης.

Τον Φεβρουάριο, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε μέτρα που επιτρέπουν στους Ισραηλινούς να αγοράζουν ακίνητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ένα σημαντικό βήμα προς την προσάρτηση. Αυτό που διαφοροποιεί την Ταϊμπέχ από άλλες πολιορκημένες πόλεις της Δυτικής Όχθης είναι η ταυτότητά της ως μια αμιγώς χριστιανική πόλη με αρχαίες ρίζες. Αυτό της προσφέρει μια ελάχιστη προστασία, αλλά καθιστά επίσης την κοινότητα στο σύνολό της πιο ευάλωτη.

Η εκκλησία του Χριστού Λυτρωτή μετά την πρωινή λειτουργία

Η εκκλησία, που αποτελεί μέρος του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, υποστηρίζει μικρές επιχειρήσεις για την παροχή θέσεων εργασίας και κατασκευάζει οικονομικά προσιτές κατοικίες, αλλά η κοινότητα εξακολουθεί να αιμορραγεί. Δεκαπέντε οικογένειες έχουν φύγει τα τελευταία δύο χρόνια, αφήνοντας τον τρέχοντα πληθυσμό σε περίπου 1.100.

Μετά την επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου τον Ιούλιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, επισκέφθηκε την πόλη για να καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική πράξη» και να ζητήσει την άσκηση διώξεων. Δεν έχουν αναφερθεί διώξεις και ο Χάκαμπι δεν έχει εκφράσει την άποψή του για καμία από τις επακόλουθες επιθέσεις στην Ταϊμπέχ.

Ο Χάκαμπι απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κακομεταχείρισης από το Ισραήλ ως «ψεύδη» και επεσήμανε ότι ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ, που αποτελείται κυρίως από Παλαιστίνιους Ισραηλινούς, έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Στη Δυτική Όχθη, ωστόσο, ο χριστιανικός πληθυσμός έχει συρρικνωθεί από 5% του συνολικού πληθυσμού το 1967 σε περίπου 1% σήμερα, περίπου 45.000 άτομα.

Ο έντονος θρησκευτικός εθνικισμός που έχει καλλιεργήσει η ισραηλινή κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει ως επί το πλείστον στραφεί εναντίον των Παλαιστινίων Μουσουλμάνων, αλλά έχει υπάρξει και ένα αυξανόμενο κύμα αντιχριστιανικών περιστατικών. Το Κέντρο Δεδομένων Θρησκευτικής Ελευθερίας (RFDC), ένας ισραηλινός οργανισμός που καταγράφει τέτοια περιστατικά στην Ιερουσαλήμ, κατέγραψε αύξηση 65% σε περιπτώσεις παρενόχλησης.

Στο τελευταίο κομμάτι της καταπράσινης πλαγιάς ανατολικά της Βηθλεέμ, έχει ξεφυτρώσει ένας νέος ισραηλινός οικισμός, που σύμφωνα με τους ντόπιους Χριστιανούς φοβούνται ότι θα σφίξει τον κλοιό γύρω από την επισφαλή ύπαρξή τους.

Ισραηλινός στρατιώτης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων για τον πρόσφατα νομιμοποιημένο εβραϊκό οικισμό Γιατζίβ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Μπέιτ Σαχούρ, στη Δυτική Όχθη

Η περιοχή που απειλείται είναι η Μπέιτ Σαχούρ, «οίκος της νυχτερινής φρουράς» στα αραβικά, γνωστή στους Χριστιανούς ως «Τόπος των Ποιμένων», ένας τόπος προσκυνήματος. Περίπου το 80% του πληθυσμού της είναι Χριστιανοί και η πόλη είναι χτισμένη γύρω από ένα σύμπλεγμα εκκλησιών διαφορετικών δογμάτων.

Η μόνη εναπομένουσα ανοιχτή έκταση είναι μια καταπράσινη κοιλάδα που κατεβαίνει απότομα από τη νοτιοανατολική γωνία της πόλης. Είναι δυνατό να φανταστεί κανείς βιβλικούς βοσκούς να οδηγούν τα κοπάδια τους μέσα από τη χλόη και τις βραχώδεις προεξοχές, μέχρι το σημείο όπου η θέα διακόπτεται από ένα στρατιωτικό παρατηρητήριο, μια κεραία ραδιοφώνου και ένα σύμπλεγμα από προκατασκευασμένες καλύβες στην άλλη πλευρά της κοιλάδας.

Η κορυφή του λόφου, γνωστή ως Ush Ghrab (Φωλιά του Κορακιού), ήταν η τοποθεσία μιας εγκαταλελειμμένης στρατιωτικής βάσης, όπου οι ηγέτες της κοινότητας Μπέιτ Σαχούρ ήλπιζαν να χτίσουν ένα παιδικό νοσοκομείο και μια παιδική χαρά. Η άδεια απορρίφθηκε επανειλημμένα από τον ισραηλινό στρατό και τον Νοέμβριο εμφανίστηκαν μπουλντόζες, ισοπεδώνοντας έναν χώρο όπου ξαφνικά εμφανίστηκαν τα κινητά σπίτια, στεγάζοντας μια ομάδα ένοπλων εποίκων.

Μέχρι τον Ιανουάριο, αυτό τοφυλάκιο είχε νομιμοποιηθεί γρήγορα ως ο οικισμός του Γιατζίβ, και ο Σμότριτς παρευρέθηκε στα εγκαίνια, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Θα είμαστε εδώ για πάντα».

Έκτοτε, μια χούφτα έποικοι έχουν θεαθεί να περπατούν κατά μήκος των άκρων της Μπέιτ Σαχούρ, με τα όπλα τους κρεμασμένα στους ώμους τους, και οι ντόπιοι Παλαιστίνιοι έχουν μείνει μακριά, γνωρίζοντας καλά το ιστορικό βίας των εποίκων και του στρατού σε όλη τη Δυτική Όχθη. Μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, υπήρξαν 1.828 επιθέσεις εποίκων σε 270 παλαιστινιακές κοινότητες το 2025 - κατά μέσο όρο πέντε την ημέρα.

Ολόκληρη η περιοχή της Βηθλεέμ έχει περικυκλωθεί από οικισμούς που παραβιάζουν σταθερά τα όρια της πόλης. Ένας ογκώδης γκρίζος τοίχος από σκυρόδεμα διασχίζει το κέντρο, χωρίζοντας μια περιοχή γύρω από το εβραϊκό ιερό του Τάφου της Ραχήλ. Σύμφωνα με τον Ισαάκ, το Ισραήλ ελέγχει πλέον το 87% της ιστορικής Βηθλεέμ.

