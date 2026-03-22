Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά – Δυνάμεις του IDF στα σημεία της έντασης

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και της συνοριοφυλακής αναπτύχθηκαν σε παλαιστινιακά χωριά στη Δυτική Όχθη, έπειτα από αναφορές για εμπρηστικές επιθέσεις από εξτρεμιστές εποίκους, σύμφωνα με το IDF.

BREAKING: Israeli settlers’ pogrom across the West Bank continues — 3:00 AM Palestine time.



Israeli settlers are attacking the village of Jaloud, setting Palestinian homes and cars on fire, burning down the municipality building, and attempting to burn two families alive inside… pic.twitter.com/nq2IgMXWA0

— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 22, 2026



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες έποικοι φέρεται να εισέβαλαν σε χωριά της περιοχής, βάζοντας φωτιά σε σπίτια, οχήματα και άλλες περιουσίες.

HORRIFIC: Israeli settlers are attacking the village of Fandaqumiya in the West Bank, setting homes on fire and attempting to burn families alive.



Two families are trapped inside their home as the flames spread, while residents are pleading desperately for help. pic.twitter.com/7xSdWxOfGp

— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 21, 2026



Πλάνα από τις περιοχές Τζαλούντ, Φαντακουμίγια, Σιλάτ αλ-Νταχρ και Καριούτ δείχνουν κτήρια να καίγονται, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν όσους βρίσκονταν μέσα. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης βίας από πλευράς εποίκων τους τελευταίους μήνες.

Israeli terrorist settlers are now attacking the village of Jalud in Nablus, setting homes and cars on fire and terrorizing families there. pic.twitter.com/nH3tw82kmv

— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) March 22, 2026



Σε ανακοίνωσή του, το IDF έκανε λόγο για «Ισραηλινούς πολίτες που πυρπόλησαν κτήρια και περιουσίες και διατάραξαν την τάξη στην περιοχή», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «καταδικάζει κάθε μορφή βίας» και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων.