Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά – Δυνάμεις του IDF στα σημεία της έντασης

Αναφορές για εμπρησμούς σε παλαιστινιακά χωριά στη Δυτική Όχθη οδήγησαν σε ανάπτυξη δυνάμεων του IDF και της συνοριοφυλακής.

Γιάννης Φιλιππάκος

Δυτική Όχθη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά χωριά – Δυνάμεις του IDF στα σημεία της έντασης
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και της συνοριοφυλακής αναπτύχθηκαν σε παλαιστινιακά χωριά στη Δυτική Όχθη, έπειτα από αναφορές για εμπρηστικές επιθέσεις από εξτρεμιστές εποίκους, σύμφωνα με το IDF.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες έποικοι φέρεται να εισέβαλαν σε χωριά της περιοχής, βάζοντας φωτιά σε σπίτια, οχήματα και άλλες περιουσίες.

Πλάνα από τις περιοχές Τζαλούντ, Φαντακουμίγια, Σιλάτ αλ-Νταχρ και Καριούτ δείχνουν κτήρια να καίγονται, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν όσους βρίσκονταν μέσα. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης βίας από πλευράς εποίκων τους τελευταίους μήνες.

Σε ανακοίνωσή του, το IDF έκανε λόγο για «Ισραηλινούς πολίτες που πυρπόλησαν κτήρια και περιουσίες και διατάραξαν την τάξη στην περιοχή», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν για την αποκατάσταση της τάξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «καταδικάζει κάθε μορφή βίας» και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
