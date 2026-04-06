Μυστήριο στο φράγμα Χούβερ: Γιατί το νερό «ανεβαίνει» αντί να πέφτει; - Τι συμβαίνει με τη βαρύτητα

Ένα παράξενο φαινόμενο στο Φράγμα Χούβερ, στα σύνορα Νεβάδα και Αριζόνα στις ΗΠΑ, έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες viral στο TikTok, προκαλώντας απορίες αλλά και ενθουσιασμό στους χρήστες.

Τουρίστες που επισκέπτονται το σημείο καταγράφουν βίντεο όπου ρίχνουν νερό - ή κάποιο υγρό - από συγκεκριμένο ύψος, με το αποτέλεσμα να φαίνεται πως το νερό δεν πέφτει προς τα κάτω, αλλά επιστρέφει προς τα πάνω.

Τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλούς να μιλούν για «αντίστροφη βαρύτητα» ή ακόμη και για ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή και εξίσου εντυπωσιακή.

Τι πραγματικά συμβαίνει

Το φαινόμενο δεν είναι νέο, αλλά επανήλθε στο προσκήνιο λόγω των social media. Στην κορυφή του φράγματος, οι ισχυροί άνεμοι που δημιουργούνται από τη γεωμορφολογία της περιοχής μπορούν να αναστρέψουν την πορεία του νερού.

Όταν κάποιος ρίξει νερό από μεγάλο ύψος, αυτό διασκορπίζεται σε μικρά σταγονίδια. Οι δυνατές ανοδικές ριπές αέρα τα σπρώχνουν προς τα πάνω, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι «ανεβαίνουν» αντί να πέφτουν.

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο

Το φαινόμενο συνδέεται με βασικές αρχές της φυσικής, όπως η δύναμη του αέρα και η διάσπαση του νερού σε μικρότερα σωματίδια. Σε μεγάλα ύψη και με έντονους ανέμους, η βαρύτητα μπορεί να «νικηθεί» οπτικά, χωρίς όμως να καταργείται στην πραγματικότητα.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε καταρράκτες ή σε περιοχές με ισχυρά ανοδικά ρεύματα, ωστόσο το συγκεκριμένο σημείο στο φράγμα Χούβερ προσφέρει ιδανικές συνθήκες για να γίνει αυτό εύκολα ορατό.

Αν και τα πρώτα βίντεο δημιούργησαν σύγχυση, το «μυστήριο» του φράγματος Χούβερ αποτελεί τελικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να ξεγελάσει το μάτι. Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με κάτι υπερφυσικό, αλλά με τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης