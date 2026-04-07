Κουβέιτ: 15 Αμερικανοί τρσυματίστηκαν από επίθεση drone στην αεροπορική βάση Ali al-Salem

Επίθεση με ιρανικό drone στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ προκάλεσε τον τραυματισμό 15 Αμερικανών στρατιωτικών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στο CBS News.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, η πλειονότητα των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Συνολικά, 373 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, εκ των οποίων 330 έχουν επιστρέψει στην υπηρεσία, ενώ πέντε παραμένουν σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM)