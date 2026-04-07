Ρήγμα στο καθεστώς: «Έκρηξη» Πεζεσκιάν κατά Φρουρών - «Οδηγείτε το Ιράν σε μνημειώδη καταστροφή»

Σοβαρό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο μεταξύ του Ιρανού προέδρου και της ηγετικής ομάδας του IRGC

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν 

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συγκρούστηκε έντονα με την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας τους για μονομερείς επιθέσεις που καταστρέφουν τις διπλωματικές προοπτικές.
  • Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων κινδυνεύει να οδηγήσει την Ισλαμική Δημοκρατία σε «μνημειώδη καταστροφή» και οικονομική κατάρρευση μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδυναμώσει τον πρόεδρο μπλοκάροντας διορισμούς και επιβάλλοντας στρατιωτικές προσωπικότητες σε κλειστές θέσεις εξουσίας, δημιουργώντας ένα «κρυφό κράτος».
  • Ο πρόσφατος διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη ενισχύει τον έλεγχο της στρατιωτικής ελίτ και περιθωριοποιεί την παραδοσιακή θρησκευτική ηγεσία.
  • Η εσωτερική κρίση εξουσίας και η στρατιωτική επιθετικότητα συμβαδίζουν με την οικονομική εξουθένωση και την υποβάθμιση των μη στρατιωτικών υποδομών στο Ιράν.
Snapshot powered by AI

Η εμφανής απουσία της θρησκευτικής ηγεσίας στο θεοκρατικό Ιράν, με τις αντικρουόμενες αναφορές για τη ζωή ή τον θάνατο τους νέου αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει αναδείξει τη σύγκρουση εξουσίας στη χώρα, καθώς επιχειρείται μία προσπάθεια επικράτησης, ιδιαίτερα από την πλευρά του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ήδη η κατάσταση μεταξύ ηγεσίας και Φρουρών είναι βαθιά τεταμένη, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του αντικαθεστωτικού Iran International, επικαλούμενο πηγές, που αναφέρονται σε μία εκρηκτική συνάντηση το περασμένο Σάββατο, του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και της ανώτατης διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η συνάντηση ήταν με τον Χοσεΐν Ταέμπ, μια προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή που συνδέεται με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

hossein-taeb.jpg

Ο Hossein Taeb

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που περιγράφεται ως ασυνήθιστα επιθετική, ο Πεζεσκιάν επιτέθηκε στο ανώτατο διοικητή του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αχμάντ Βαχιντί, και τον επικεφαλής της ενοποιημένης διοίκησης, Αλί Αμπντολαχί.

Τους κατηγόρησε ότι ενεργούν μονομερώς, εξαπολύοντας επιθέσεις στις υποδομές γειτονικών χωρών που, κατά την άποψή του, έχουν εκμηδενίσει κάθε πιθανότητα διπλωματικής διαπραγμάτευσης. Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι αυτές οι κλιμακούμενες πολιτικές οδηγούν την Ισλαμική Δημοκρατία σε μια «μνημειώδη καταστροφή».

Η διαμάχη δεν είναι μόνο τακτική, αλλά και οικονομικής επιβίωσης. Σύμφωνα με το Iran International, ο Πεζεσκιάν παρουσίασε ακριβείς εκτιμήσεις που δείχνουν ότι η ιρανική οικονομία είναι ανίκανη να αντέξει μια παρατεταμένη σύγκρουση. Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός των εχθροπραξιών και η έλλειψη ανακωχής, το εθνικό οικονομικό σύστημα θα μπορούσε να καταρρεύσει εντελώς μέσα σε τρεις εβδομάδες έως ένα μήνα.

Αυτή η αποδυνάμωση της προεδρικής εξουσίας έχει εκδηλωθεί με την απώλεια του εκτελεστικού ελέγχου. Προηγούμενες αναφορές δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης μπλοκάρουν συστηματικά τους διορισμούς του Πεζεσκιάν, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς του να διορίσει νέο υπουργό πληροφοριών.

Υπό την άμεση πίεση του Βαχιντί, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να δεχτεί προσωπικότητες από το στρατιωτικό περιβάλλον σε βασικές θέσεις, όπως η γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, εδραιώνοντας αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «κρυφό κράτος» που έχει εκτοπίσει τόσο την εκλεγμένη κυβέρνηση όσο και την παραδοσιακή ιερατική τάξη.

Αυτή η εσωτερική κρίση συμπίπτει με αυτό που οι περιφερειακοί παρατηρητές αποκαλούν «ιδεολογική κατάρρευση» του θεοκρατικού συστήματος.

Ο πρόσφατος αδιαφανής διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη θεωρείται ως το αποκορύφωμα μιας διαδικασίας κατά την οποία ο μηχανισμός στρατιωτικών πληροφοριών έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, περιθωριοποιώντας τον παραδοσιακό κλήρο.

Καθώς οι μη στρατιωτικές υποδομές της χώρας καταρρέουν κάτω από επιβεβαιωμένους βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό, ο αγώνας για την εξουσία στην Τεχεράνη υποδηλώνει ότι το Ιράν αντιμετωπίζει την πιο κρίσιμη ώρα του, παγιδευμένο ανάμεσα σε μια εξαντλημένη οικονομία και μια στρατιωτική ελίτ που φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την αντιπαράθεση με κάθε κόστος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
