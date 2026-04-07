Τhe Sun: Φιάσκο με το Dragon που έστειλε η Βρετανία στην Κύπρο -Αποσύρεται λόγω τεχνικού προβλήματος

Το πολεμικό πλοίο HMS Dragon που απέστειλε η Μεγάλη Βρετανία στην Κύπρο, για την ενίσχυση της αεράμυνά της, μετά την επίθεση με drones στο Ακρωτήρι, αναγκάστηκε να καταπλεύσει σε λιμάνι της Μεσογείου εξαιτίας ενός «προβλήματος συντήρησης», καθώς το αντιτορπιλικό αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Τhe Sun.

Η εξέλιξη πλήττει το γόητρο του Πολεμικού Ναυτικού της άλλοτε κραταιάς Μεγάλης Βρετανίας και μειώνει την επιχειρησιακή παρουσία της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Το εν λόγω αντιτορπολικό απέπλευσε από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας στις 10 Μαρτίου και έφτασε τελικά στις 23 Μαρτίου στην Κύπρο. Χρειάστηκαν δηλαδή σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι να φτάσει στον προορισμό του για να ενισχύσει την αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί. Αν σε αυτές τις ημέρες συνυπολογιστούν και οι εφτά από τότε που αποφασίστηκε η εμπλοκή του μέχρι τον απόπλου του, πέρασαν συνολικά 21 ημέρες.

Θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, με κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές όπως μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν και βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πλήρωμα του πλοίου εργαζόταν αδιάκοπα για να προετοιμάσει το αντιτορπιλικό για αποστολή, αφού είχε επιστρατευτεί εσπευσμένα από το ναυπηγείο όπου βρισκόταν σε δεξαμενή επισκευών τον περασμένο μήνα.

Το HMS Dragon, αντιτορπιλικό τύπου Type 45, με τον κόκκινο δράκο ζωγραφισμένο στην πλώρη του, επρόκειτο να ηγηθεί αποστολής πριν από την ανάπτυξή του στην Κύπρο.

Το πλοίο βρισκόταν καλυμμένο με σκαλωσιές, χωρίς πυραύλους και στη μέση προγραμματισμένης συντήρησης, όταν η βρετανική βάση της RAF Akrotiri δέχθηκε επίθεση με drone.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δεχθεί επικρίσεις για την αργή ανάπτυξη του HMS Dragon, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται.

Τώρα, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το πλοίο έχει κατευθυνθεί σε ασφαλές αγκυροβόλιο για να υποβληθεί σε επισκευές.

Η στάση αυτή περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ενός «μικρού τεχνικού προβλήματος στα συστήματα νερού του πλοίου», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το HMS Dragon χρειάστηκε:

μία εβδομάδα για να βγει στη θάλασσα,

άλλες τρεις ημέρες για να αποχωρήσει από τα βρετανικά χωρικά ύδατα,

τέσσερις ημέρες για στάση στο Γιβραλτάρ,

και έξι ημέρες για να διασχίσει τη Μεσόγειο.

Οικογένειες συγκεντρώθηκαν στην αποβάθρα όταν το αντιτορπιλικό Type 45 απέπλευσε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου.

Το πολεμικό πλοίο έφτασε τελικά στην Κύπρο την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.

Η εφημερίδα The Sun είχε αναφέρει τότε ότι πέντε από τα έξι αντιτορπιλικά αξίας 1 δισ. λιρών του Βασιλικού Ναυτικού βρίσκονταν σε λιμάνι για επισκευές, την ώρα που η βάση της RAF στην Κύπρο δεχόταν επίθεση.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει τους βουλευτές ότι το HMS Dragon ήταν «επιχειρησιακό», κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να μπορεί να αποπλεύσει μέσα σε 72 ώρες.

Ωστόσο, τελικά απέπλευσε μία εβδομάδα μετά την εντολή του Κιρ Στάρμερ και δέκα ημέρες μετά την επίθεση στη βάση της Κύπρου.

Η καθυστερημένη αντίδραση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την ετοιμότητα της Βρετανίας να ανταποκριθεί σε κρίση και για το σχετικά μικρό μέγεθος του Βασιλικού Ναυτικού.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε:

«Το HMS Dragon πραγματοποιεί μια τακτική στάση εφοδιασμού και σύντομη περίοδο συντήρησης στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να ανεφοδιαστεί, να βελτιστοποιήσει τα συστήματά του και να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης.

Το πλοίο θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θα μπορεί να αποπλεύσει άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή και πολυεπίπεδη αμυντική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με συμμάχους.

Αυτό περιλαμβάνει μαχητικά Typhoon και F-35, ελικόπτερα Wildcat και Merlin, καθώς και προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης drones και αεράμυνας».

Διαβάστε επίσης