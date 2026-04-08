Καζακστάν: Ικανοποίηση Τοκάγιεφ για την εκεχειρία - Εξήρε τον ρόλο Πακιστάν, ΗΠΑ και Ιράν
Χαιρέτισε τις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στον τερματισμό των εχθροπραξιών
Την πλήρη ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας για πλήρη κατάπαυση του πυρός και ανακωχή στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ, χαιρετίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες που οδήγησαν στον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας του Καζακστάν (Akorda), η συμφωνία κατέστη δυνατή χάρη στη διαμεσολάβηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.
Ο πρόεδρος Τοκάγιεφ υπογράμμισε ότι η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί καρπό της «καλής θέλησης και της σοφίας» του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν.
Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή όλων των χωρών που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση και εργάστηκαν για την ειρηνική διευθέτηση.
Στο μήνυμά του, ο Καζάκος ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα η ανακωχή αυτή να αποδειχθεί μακροχρόνια και σταθερή. Τόνισε δε, πως η επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και την ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας όλων των εθνών.