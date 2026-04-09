Skynews: Πληροφορίες για κατάρριψη drone στα Στενά του Ορμούζ

Τα δεδομένα παρακολούθησης υποδηλώνουν ότι ένα drone του αμερικανικού ναυτικού, το οποίο παρακολουθούσε τα Στενά του Ορμούζ, ενδέχεται να έχει πλέον καταρριφθεί στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Skynews.

Στην παρακάτω εικόνα, το drone αλλάζει κατεύθυνση και αρχίζει να κατεβαίνει. Η γραμμή απεικονίζει την πορεία του.

Tracking data suggests a U.S. navy drone that was monitoring the Strait of Hormuz may now have gone down in the Persian Gulf.



In the image below the drone changes direction and start descending. The line is its path.



Pic: Flightradar24 — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε διάφορες πρωτεύουσες ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός των επόμενων ημερών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters.

Πόσα πλοία έχουν περάσει από τα Στενά

Μόνο λίγα πλοία, μεταξύ των οποίων ένα δεξαμενόπλοιο και αρκετά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, έχουν λάβει άδεια να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic ανέφερε ότι δύο πλοία, ένα υπό ελληνική σημαία και ένα υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασαν από το σημείο την Τετάρτη.

