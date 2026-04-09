«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε δοκιμές ηλεκτρομαγνητικών όπλων και μιας βόμβας από ανθρακονήματα που έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί συσκότιση σε μεγάλες περιοχές.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στο Ιράν, η Πιονγιάνγκ αποφάσισε να δοκιμάσει προηγμένα όπλα.

Ταυτόχρονα, ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε με τη σειρά του ότι τα νέα είδη όπλων «είναι ειδικά περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής φύσης που θα συνδυαστούν με διάφορα στρατιωτικά μέσα και θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς».

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος όπλου συνήθως χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ενέργεια αντί για εκρηκτικά για να απενεργοποιήσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον Μάρτιο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του, Κιμ Τζου-αέ, εμφανίστηκαν στο νεότερο άρμα μάχης της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια τακτικών ασκήσεων στη βάση εκπαίδευσης του Σώματος Άμυνας της Πρωτεύουσας του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας.

Το φθινόπωρο, η Βόρεια Κορέα έδειξε πλάνα από δοκιμές γιγάντιων drones της, με τη συμμετοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν.

