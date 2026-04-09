Κίνα: Φουστάνι χορεύτριας τυλίγεται στις φλόγες σε παράσταση - Η αγωνιώδης προσπάθειά της να σωθεί

Τα ταχύτατα αντανακλαστικά της, έσωσαν μια χορεύτρια από την Κίνα, η οποία εκτελούσε ένα πρόγραμμα σε ένα φλεγόμενο σκηνικό, όμως κάτι πήγε στραβά και κινδύνεψε η ζωή της.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχει καταγραφεί η χορεύτρια να εκτελεί το εντυπωσιακό πρόγραμμά της και να χορεύει μέσα σε ένα φλεγόμενο στεφάνι.

Κάτι πήγε στραβά και το φόρεμά της τυλίχθηκε στις φλόγες. Όταν το αντιλήφθηκε άρχισε να τρέχει προς το νερό που ευτυχώς βρισκόταν πίσω της, μιας και η παράσταση διεξαγόταν μπροστά από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης η χορεύτρια υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Το σοκαριστικό ατύχημα της χορεύτριας