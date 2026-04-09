Ιράν: Φωτογραφία με παιδιά σε στρατιωτικό όχημα – Το ένα φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης

Δύο ανήλικα αγόρια επιβαίνουν σε ένα στρατιωτικό όχημα στην πόλη Κομ του Ιράν, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύει η αντιπολιτευόμενη ιρανική ιστοσελίδα Iran International.

Μάλιστα το ένα έφηβο αγόρι φαίνεται να φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης και να βρίσκεται πίσω από ένα πολυβόλο. Στο όχημα εμφανίζεται επίσης μια εικόνα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ωστόσο η ιρανική ιστοσελίδα δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φωτογραφία. Αν δηλαδή πρόκειται για παιδιά – στρατιώτες και αν συμμετείχαν σε κάποια κάποια στρατιωτική παρέλαση.

Άλλωστε σήμερα πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο στον Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

