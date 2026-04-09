Ιράν: Γιγαντιαίο γκράφιτι με τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Μνημόσυνο για τον θάνατό του

Το γκράφιτι με τον Αλί Χαμενεΐ σε πλατεία της Τεχεράνης.

Εκδηλώσεις μνήμης για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά την έναρξη του πολέμου της Τεχεράνης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σε μεγάλες πόλεις του Ιράν και την πρωτεύουσα Τεχεράνη έγιναν εκδηλώσεις και πορείες υποστηρικτών του καθεστώτος, που κρατούσαν φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ και ιρανικές σημαίες.

Μάλιστα στην πλατεία Βαλι Ασρ της Τεχεράνης εμφανίστηκε ένα γιγαντιαίο γράφιτι που δείχνει τον εκλιπόντα αγιατολάχ να χαιρετάει χαμογελαστούς Ιρανούς που κρατούν σημαίες στα χέρια. Το γκράφιτι δημιουργήθηκε για την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Παράλληλα ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν συμμετείχε στις εκδηλώσεις και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος.

