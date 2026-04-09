Χεζμπολάχ: Απορρίπτει τις απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου – Ισραήλ

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Αντίθετος με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ δήλωσε βουλευτής της Χεζμπολάχ, που επαναλαμβάνει τους τρεις όρους της οργάνωσης έναντι του Τελ Αβίβ.

«Επαναλαμβάνουμε την απόρριψή μας για οποιεσδήποτε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού, καθώς και την ανάγκη τήρησης των εθνικών αρχών, με πρώτη και κύρια την αποχώρηση του Ισραήλ (σ.σ. από τον Λίβανο), την παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους», δήλωσε ο βουλευτής Αλί Φαγιάντ σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα η Χεζμπολάχ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να απαιτήσει την κατάπαυση πυρός «ως προϋπόθεση πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε περαιτέρω βημάτων», πρόσθεσε ο Φαγιάντ.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή προκειμένου να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα Axios, οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Από την πλευρά του Λιβάνου θα συμμετέχει η πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντε-Μοάουαντ και ο πρέσβης στο ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, θα ηγηθεί της ισραηλινής αντιπροσωπείας.

Ωστόσο το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση πυρός στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου υποστηρίζει ότι πριν από οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να σιγήσουν τα όπλα.

