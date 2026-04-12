Τζιμπουτί: Επανεκλογή για τον πρόεδρο της χώρας με ποσοστά που θυμίζουν… Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο πρόεδρος του Τζιμπουτί, Ισμαήλ Ομάρ Γκουελέχ, εξασφάλισε το 97,8% των ψήφων στις εκλογές, παραμένοντας στην εξουσία της στρατηγικής χώρας στο Κέρας της Αφρικής για έκτη θητεία, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Ο 78άχρονος πολιτικός είχε ως μοναδικό αντίπαλο τον Μοχάμεντ Φάραχ Σαματάρ, ο οποίος έλαβε 2,19% των ψήφων, σε μία εκλογική διαδικασία που ξεχώρισε το μποϊκοτάζ από την πλειονότητα της αντιπολίτευσης.

Στην εξουσία εδώ και 27 χρόνια, ο Γκουελέχ είχε υποσχεθεί να αποχωρήσει, ωστόσο, έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα αφού τροποποιήθηκε το Σύνταγμα τον Νοέμβριο, καταργώντας το ανώτατο όριο ηλικίας των 75 ετών για τους υποψηφίους.

Η προεκλογική του εκστρατεία εστίασε στη διατήρηση της σταθερότητας στο Τζιμπουτί, σε μία περίοδο κατά την οποία άλλες χώρες της περιοχής και της Μέσης Ανατολής έχουν πληγεί από συγκρούσεις.

Το Τζιμπουτί, που βρίσκεται στο στενό Μπαμπ ελ–Μαντέμπ, αποτελεί πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις πλέον πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς παγκοσμίως. Στη χώρα διατηρούν στρατιωτικές βάσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Ο Γκουελέχ είναι μόλις ο δεύτερος πρόεδρος του Τζιμπουτί από την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1977. Οι ηγέτες των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης –μεταξύ αυτών και ο Νταχίρ Αχμέντ Φάραχ– μποϊκοτάρουν τις εκλογές από το 2016, καταγγέλλοντας έλλειψη ελεύθερης πολιτικής δραστηριότητας.

Ο Γκουελέχ γιόρτασε τη νίκη του στην κατοικία του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για νίκη ολόκληρου του έθνους. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότερο από το 80% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συμμετείχαν στην ψηφοφορία της Παρασκευής (10/04).

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, όμως, θα πρέπει να επικυρωθούν από το Συνταγματικό Συμβούλιο προτού ο Γκουελέχ ορκιστεί για ακόμη μία πενταετή θητεία. Με παρόμοιο ποσοστό είχε επικρατήσει και στις εκλογές του 2021.

Το 2010, το κοινοβούλιο του Τζιμπουτί κατάργησε τα όρια θητειών και μείωσε τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από 6 σε 5 χρόνια. Παράλληλα, είχε θέσει ως ανώτατο όριο ηλικίας τα 75 έτη, το οποίο όμως καταργήθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση του Νοεμβρίου, επιτρέποντας στον Γκουελέχ να είναι εκ νέου υποψήφιος.