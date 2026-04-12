Γκαλιμπάφ σε Τραμπ: «Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε»
Οι απειλές Τραμπ «δεν έχουν καμία επίδραση στο ιρανικό έθνος», λέει ο Γκαλιμπάφ
Το Ιράν είχε πολύ καλές πρωτοβουλίες για να δείξει καλή θέληση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οδήγησαν σε πρόοδο, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Καλιμπάφ είπε ότι οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχουν καμία επίδραση στον ιρανικό λαό.
«Αν πολεμήσετε, θα πολεμήσουμε, και αν έρθετε με λογική, θα ανταποκριθούμε με λογική», είπε.
