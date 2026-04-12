Ο Τραμπ δεν μετανιώνει που απείλησε να «καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν» - «Ή όλα ή τίποτα»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απειλή που είχε εκτοξεύσει στην Τεχεράνη ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», ισχυριζόμενος ότι ακριβώς αυτή η δήλωση ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί.

«Όταν λέω έναν πολιτισμό, εννοώ ότι έχει πραγματικά αλλάξει. Πραγματικά. Αλλά σκεφτείτε το. Τους επιτρέπεται να λένε: "Θάνατος στην Αμερική. Θάνατος σε αυτό"», είπε ο Τραμπ. «Και κάνω μια δήλωση. Λένε: "Ω, τι σπουδαίο πράγμα!" Αυτή η δήλωση τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν έφυγαν ποτέ».

Ο πρόεδρος κατηγόρησε περαιτέρω την Τεχεράνη ότι έκανε πολύ χειρότερες δηλώσεις, όπως «Θάνατος στην Αμερική. Θάνατος στο Ισραήλ. Η Αμερική είναι ο Σατανάς», πριν επαναλάβει τις απειλές του: «Μέσα σε μισή μέρα, ούτε μια γέφυρα δεν θα έμενε όρθια, ούτε ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας δεν θα έμενε όρθιος, θα επέστρεφαν στην Λίθινη Εποχή», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο, επανέλαβε ότι θα επιβληθεί αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ. Η εφαρμογή του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ θα πάρει λίγο χρόνο, εκτίμησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι το ΝΑΤΟ, πολλές χώρες, όπως η Βρετανία, αλλά και οι χώρες του Κόλπου θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ με τον αποκλεισμό, λέγοντας:

«Εφαρμόζουμε έναν πλήρη αποκλεισμό. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν και όχι πουλώντας σε ανθρώπους που δεν του αρέσουν, ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι όλα ή τίποτα. Αν ήθελα, θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μια μέρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα», είπε, παραθέτοντας ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ανέφερε ότι «το Ιράν ήρθε στις διαπραγματεύσεις σαν να είχε όλα τα χαρτιά, αλλά δεν τα είχε. Καταστρέψαμε ολόκληρη τη χώρα».

Τραμπ: «Θα επιστρέψουν για να διαπραγματευτούν και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε»

«Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo» του Fox News. «Τα θέλω όλα. Δεν έχουν τα χαρτιά», πρόσθεσε.

