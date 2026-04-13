Μελόνι: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για τη συνεργασία, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ»

Η δήλωση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού

Μελόνι: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για τη συνεργασία, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ»
epa12837022 Italian Prime Minister Giorgia Meloni appears on the Raiuno Italian television program Cinque Minuti conducted by Italian journalist Bruno Vespa (not pictured), in Rome, Italy 20 March 2026. EPA/FABIO FRUSTACI
«Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του», υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Μελόνι: «Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για τη συνεργασία, συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ»

