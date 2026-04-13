Αραγκτσί: Ήμασταν «λίγα εκατοστά» από Συμφωνία με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

«Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», τόνισε σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, λίγες ώρες μετά το τέλος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι «ήμασταν εκατοστά μακριά» από μια συμφωνία.

In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.



But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.



Zero lessons earned



Good will begets good will.

Enmity begets enmity. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026

«Το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος. Όμως, όταν βρισκόμασταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», αντιμετωπίσαμε μαξιμαλισμό, αλλαγές στους όρους και αποκλεισμό».

«Δεν αντλήθηκε κανένα δίδαγμα. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», καταλήγει ο Αραγτσί.

