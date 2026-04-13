Πάσχα με «άρωμα» Ελλάδας στο Τόκιο: «Άναψε» το κέφι με ζεϊμπέκικο και νησιώτικα στην Τακανάουα

Σε ελληνικούς ρυθμούς το Πάσχα στην περιοχή Τακανάουα του Τόκιο

Πάσχα με «άρωμα» Ελλάδας στο Τόκιο: «Άναψε» το κέφι με ζεϊμπέκικο και νησιώτικα στην Τακανάουα
Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από το ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα «Κέφι» είχαν τη χαρά να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή, ανήμερα του Πάσχα στην περιοχή Τακανάουα στον δήμο Μινάτο του Τόκιο.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, το greekjapan.com έγραψε:

«Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά! Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, το κέντρο του Τόκιο γέμισε Ελλάδα! Το εξαιρετικό ιαπωνικό χορευτικό συγκρότημα ΚΕΦΙ (που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές – διαβάστε και τη σχετική συνέντευξη στον ιστότοπό μας) παρουσίασε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην περιοχή Τακανάουα, στον δήμο Μινάτο, στο εμπορικό κέντρο Takanawa Gateway City δίπλα στον σταθμό Takanawa Gateway (JR Yamanote Line). Στο τέλος, το κοινό που βρέθηκε εκεί συμμετείχε με ενθουσιασμό, χορεύοντας όλοι μαζί στους ήχους της Ελλάδας».

Η εκδήλωση εντάσσεται στη σειρά «Festival Parade», που διοργανώνεται με αφορμή τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου. Από τις 28 Μαρτίου και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 26 Απριλίου, συγκροτήματα παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες χώρες, δημιουργώντας μια πολύχρωμη γιορτή πολιτισμών.

Με πληροφορίες του Pontosnews και greekjapan.com

