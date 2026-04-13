Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα» της μητρότητας: Η ιστορία που συγκίνησε το διαδίκτυο

Μια μητέρα γίνεται viral για τον τρόπο με τον οποίο κατέγραψε τη διαδρομή της προς τη μητρότητα, μέσω των social media.

Η Anna Ames και ο σύζυγός της, Jacob Ames, ξεκίνησαν να προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε η ίδια στο People, διαγνώστηκε νωρίς με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και ενδομητρίωση — δύο παθήσεις που συνδέονται με υπογονιμότητα — και, έπειτα από αρκετά χρόνια ανεπιτυχών προσπαθειών, αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετική προσέγγιση.

Το ζευγάρι προχώρησε αρχικά σε δύο αποτυχημένες προσπάθειες ενδομήτριας σπερματέγχυσης, πριν στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η Anna Ames και ο σύζυγός της, Jacob Ames

«Στην πρώτη ωοληψία πήραμε εννέα έμβρυα, αλλά δυστυχώς πολλά από αυτά δεν ήταν καλής ποιότητας», εξηγεί η Anna. «Μετά από μία μονή και μία διπλή εμβρυομεταφορά, που δεν είχαν αποτέλεσμα, ο γιατρός μας πρότεινε να προχωρήσουμε σε νέα ωοληψία, ελπίζοντας σε καλύτερης ποιότητας έμβρυα».

«Από τη δεύτερη ωοληψία προέκυψαν ακόμη τρία έμβρυα. Στη συνέχεια κάναμε τρεις ακόμη διπλές εμβρυομεταφορές», συνεχίζει. «Η τρίτη ήταν τελικά επιτυχής και έμεινα έγκυος στα δίδυμα κορίτσια μας, την Taylor και τη Riley».

Στις 19 εβδομάδες κύησης, η Anna παρουσίασε πρόωρο τοκετό λόγω ανεπάρκειας τραχήλου. Οι γιατροί επιχείρησαν επείγουσα περίδεση, χωρίς επιτυχία, και η κόρη της Taylor γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2024.

«Καταφέραμε να περάσουμε μαζί της 27 όμορφα λεπτά πριν, δυστυχώς, φύγει από τη ζωή», ανέφερε. «Για να δώσουμε στη Riley τις καλύτερες πιθανότητες να παραμείνει στη μήτρα, διατηρήθηκε ο πλακούντας της Taylor και, προς έκπληξη όλων, κατάφερα να παραμείνω έγκυος για ακόμη μία εβδομάδα. Ωστόσο, μόλυνση από τον πλακούντα της Taylor προκάλεσε νέο πρόωρο τοκετό και η Riley γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2024. Καθώς δεν είχε φτάσει σε βιώσιμη ηλικία κύησης και λόγω της καταπόνησης από τις συσπάσεις και τον τοκετό, γεννήθηκε χωρίς σημεία ζωής».

Η Anna Ames αναφέρει ότι η ίδια και ο σύζυγός της πήραν τη «δύσκολη απόφαση» να προσπαθήσουν ξανά για παιδί, μόλις οι γιατροί τούς έδωσαν το «πράσινο φως». Γνωρίζοντας πόσος χρόνος χρειάστηκε για να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη με τα δίδυμα, εξηγεί ότι δεν ήταν βέβαιοι πόσο θα διαρκούσε μια νέα επιτυχημένη προσπάθεια και ήθελαν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να γίνουν γονείς.

Εν μέσω πένθους για την απώλεια των παιδιών της, η Anna αποφάσισε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Instagram, με τίτλο @reality.or.an.ivf.family, αφιερωμένο στην καταγραφή της πορείας της προς τη μητρότητα και στη διαχείριση τών αποβολών. Όπως σημειώνει, τότε δεν είχε μοιραστεί τις απώλειές της με φίλους και συγγενείς, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να εξελιχθεί σε έναν χώρο «σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους που έχουν βιώνουν υπογονιμότητα, έχουν κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση και έχουν υποστεί αποβολές».

Οι δύο επόμενες εμβρυομεταφορές ήταν επιτυχείς, ωστόσο κατέληξαν σε πρώιμες αποβολές στο πρώτο τρίμηνο, πριν καν το ζευγάρι προλάβει να δει τα έμβρυα σε υπερηχογράφημα. Χωρίς άλλα διαθέσιμα έμβρυα, η Anna αναφέρει ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα ωοληψία, από την οποία προέκυψαν 13 έμβρυα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησαν την όγδοη εμβρυομεταφορά. Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, έλαβαν την επιβεβαίωση ότι η εμφύτευση ήταν επιτυχής και ότι η Anna ήταν έγκυος στον γιο τους, Logan. Το ζευγάρι αποφάσισε προληπτικά να προχωρήσει σε περίδεση τραχήλου, ώστε να διατηρηθεί κλειστός ο τράχηλος της μήτρας. Μετά την επέμβαση, η εγκυμοσύνη παρακολουθούνταν στενά από τους γιατρούς.

Η Anna Ames, ο σύζυγός της, Jacob Ames και ο νεογέννητος γιος τους, Logan

«Στις 20 εβδομάδες, κατά τον ανατομικό υπέρηχο, διαπιστώθηκε ότι ο τράχηλος είχε ανοίξει μέχρι το σημείο της περίδεσης και ότι το μόνο που κρατούσε τον Logan στη μήτρα ήταν το ράμμα», εξηγεί. «Στον υπέρηχο μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν τα πόδια του να προεξέχουν στον κολπικό σωλήνα. Τέθηκα άμεσα σε πλήρη ακινησία».

Την επόμενη εβδομάδα, η Anna παρουσίασε αιμορραγία και συσπάσεις και εισήχθη στο τμήμα τοκετών. Εκεί της χορηγήθηκε επισκληρίδιος αναισθησία και ενημερώθηκε ότι η ενδεδειγμένη ιατρική επιλογή ήταν η πρόκληση τοκετού με ρήξη των υμένων.

«Μια πραγματικά υπέροχη νοσηλεύτρια μάς είπε ότι, αν δεν ήμασταν έτοιμοι για τον τοκετό, μπορούσαμε να περιμένουμε και να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Ο κίνδυνος, όμως, ήταν ότι αν ο Logan πίεζε και έσπαγε την περίδεση, θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον τράχηλο, επηρεάζοντας μελλοντικές εγκυμοσύνες», αναφέρει η Anna. «Επιλέξαμε να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί».

Η Anna Ames και o νεογέννητος γιος της, Logan

Η Anna Ames τέθηκε σε αυστηρή ακινησία, με επισκληρίδιο αναισθησία ώστε να αποτραπεί ο τοκετός. Μετά από μία εβδομάδα, πίστεψε ότι υπήρχε πιθανότητα να φτάσει στις 24 εβδομάδες κύησης, όριο βιωσιμότητας. Ωστόσο, στις 22 εβδομάδες έσπασαν τα νερά και οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική τομή, προκειμένου να δώσουν στο βρέφος τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιβίωσης.

Ο γιος της, Logan, γεννήθηκε με βάρος περίπου 570 γραμμάρια και μήκος 26 εκατοστά. Όπως δήλωσε η ίδια στο People, «όλες οι πιθανότητες ήταν κατά του», προσθέτοντας ότι το μόνο που ήθελαν εκείνη και ο σύζυγός της ήταν «να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή μαζί του».

«Μετά την απώλεια των διδύμων μας, γνωρίζαμε πολύ καλά ότι, όσο δύσκολο κι αν είναι εκείνη τη στιγμή, οι φωτογραφίες και τα βίντεο βοηθούν σημαντικά όταν αυτά που αγαπάς δεν είναι πια εδώ. Έτσι, φροντίσαμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες στιγμές με τον Logan», αναφέρει.

Ύστερα από 169 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ), ο μικρός Logan κατάφερε τελικά να επιστρέψει στο σπίτι με τους γονείς του. Μέσα από τον λογαριασμό που δημιούργησε εν μέσω πένθους στο Instagram, η Anna κατέγραψε όλη την πορεία του πρόωρου βρέφους — από τη σύλληψη έως την καθημερινότητά του εκτός νοσοκομείου.

«Σχεδόν κάθε μέρα τραβούσα κάποια φωτογραφία ή βίντεο. Σταδιακά, καθώς ανάρρωνε, μεγάλωνε και δυνάμωνε, άρχισα να βρίσκω και περισσότερη χαρά σε αυτές τις στιγμές», εξηγεί. «Όταν έφτασε τα 30 εκατοστά, αστειευόμασταν με τις νοσηλεύτριες ότι είχε το μέγεθος ενός σάντουιτς, και έτσι προέκυψε η ιδέα για μια φωτογραφία όπου τον τυλίξαμε σε (αχρησιμοποίητο) περιτύλιγμα της Subway».

Η Anna Ames με τον νεογέννητο γιο της, Logan

Παράλληλα, συνέχισε να δημοσιεύει στιγμιότυπα στον λογαριασμό της, με φίλους και συγγενείς να ενημερώνονται σταδιακά και να ακολουθούν την πορεία του παιδιού. «Εκεί κατέγραψα κάθε σημαντικό ορόσημο, γεγονός και γιορτή», σημειώνει.

Σήμερα, σε ηλικία εννέα μηνών, η Anna δηλώνει ότι εξακολουθεί να φωτογραφίζει τον γιο της με την ίδια αγάπη, αν και με διαφορετική προσέγγιση. «Τώρα το κάνω περισσότερο για να έχει ο ίδιος αναμνήσεις όταν μεγαλώσει», λέει, προσθέτοντας ότι «είναι πλέον όλο και πιο εκφραστικός και χαμογελαστός».

«Η καθημερινότητά μας είναι απαιτητική και πολλές φορές αγχωτική, αλλά είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για το θαύμα που κρατάμε στην αγκαλιά μας», καταλήγει.

