Le Petit Journal: Όταν το Χόλιγουντ «μετακομίζει» στην Ελλάδα

Για πολλά χρόνια περιορισμένη στα χολιγουντιανά κλισέ καρτ-ποστάλ, η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε βασικό παίκτη της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Από τα ήσυχα σοκάκια της Ύδρα έως τα βιομηχανικά υπόγεια της Αθήνα, η χώρα φιλοξενεί πλέον μεγάλες παραγωγές με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων του παγκόσμιου σινεμά, επισημαίνεται σε δημοσίευμα το γαλλικό ενημερωτικό μέσο Le Petit Journal.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της δυναμικής βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα τον περασμένο Φεβρουάριο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders, ενός δράματος σε σκηνοθεσία του Edward Berger. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Tim Winton, η ταινία πραγματοποιεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Μετά την Ύδρα, ένα φυσικό σκηνικό χωρίς αυτοκίνητα, τα γυρίσματα μεταφέρθηκαν στο Λαύριο, στη Χαλκίδα και στη Νέα Μάκρη, πριν καταλήξουν σε ιστορικό στούντιο στο Μενίδι. Εκεί στήθηκε εντυπωσιακά μια σκηνή που προσομοίωνε καταιγίδα. Η παραγωγή αξιοποιεί Έλληνες τεχνικούς.

Διαφορετικό ύφος έχει η νέα δουλειά με τον Ντάνιελ Κρεγκ, μακριά από τον ρόλο του ως Τζέιμς Μποντ, σε μια δραματιή ταινία, σε σκηνοθεσία του Damien Chazelle, με τη συμμετοχή των Cillian Murphy και Michelle Williams.

Τα γυρίσματα αναδεικνύουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά της Αθήνας, όπως τα υπόγεια μιας παλιάς καπνοβιομηχανίας που μετατράπηκαν σε φυλακή. Στη συνέχεια, η παραγωγή αναμένεται να μεταφερθεί στην Κέρκυρα, όπου η ενετική αρχιτεκτονική θα αποτελέσει το φόντο της ταινίας. Πρόκειται για τη δεύτερη εμπειρία του Κρεγκ στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η σειρά Tehran ενισχύει αυτό το στάτους.

Όταν τα οικονομικά κίνητρα συναντούν τη δημιουργικότητα

Πίσω από αυτή την άνθηση βρίσκεται μια αποτελεσματική οικονομική στρατηγική. Μέσω ενός συστήματος επιστροφής έως και 40% των δαπανών, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα και απλοποιημένες διαδικασίες, η Ελλάδα προσελκύει τους μεγάλους «παίκτες» της βιομηχανίας.

Πλέον, η χώρα δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά έναν στρατηγικό συνεργάτη του διεθνούς κινηματογράφου, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, ποικιλία τοπίων και σαφή αναπτυξιακή στόχευση.

Σε αυτό συμβάλλει και η επιλογή της Αθήνα ως επόμενης διοργανώτριας των European Film Awards, που θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής κινηματογραφικής σκηνής τα τελευταία χρόνια και δίνει στη χώρα την ευκαιρία να προβάλλει το έργο της, επανατοποθετώντας την ως βασικό παίκτη στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό χάρτη.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση για την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχηση της χώρας και καθιερώνοντάς την ως κορυφαίο προορισμό για διεθνή γυρίσματα.

