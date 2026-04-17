Αυτή είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας του Call of Duty

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Paramount επιβεβαίωσε τη συνεργασία με την Activision για την κινηματογραφική μεταφορά του Call of Duty και ανέθεσε το φιλόδοξο εγχείρημα σε δύο από τους πλέον αναγνωρισμένους δημιουργούς του σύγχρονου πολεμικού κινηματογράφου, τον Τέιλορ Σέρινταν και τον Πίτερ Μπεργκ.

Κατά τη διάρκεια του CinemaCon 2026, η Paramount Pictures επιβεβαίωσε ότι το Call of Duty θα παίξει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2028.

Όμως, δεν έχει αποκαλύψει τίποτε ακόμη για το βασικό σχήμα των ηθοποιών.

Ο Πίτερ Μπεργκ είναι ευρέως γνωστός μέσα από τα project Lone Survivor, Battleship, Mile 22, Deepwater Horizon και Patriots Day, ενώ, ο Τέιλορ Σέρινταν μέσα από τα Yellowstone, Sicario, Hell or High Water, Sons of Anarchy, Wind River, Tulsa King και άλλες παραγωγές.